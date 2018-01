Foreign Policy: Cum poate fi franta axa iliberala a Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru încalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver, citata de Mediafax.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant mai greu de spus in privinta viitorului Europei si resping ferm cotele de migranti ale UE, a spus miercuri la Budapesta premierul ungur Viktor Orban, dupa discutii cu omologul sau din Polonia, Mateusz Morawiecki.

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, susține ca statul maghiar și cel polonez ar trebui sa aiba un cuvant de spus in ceea ce privește viitorul Europei, respingand ferm cotele obligatorii pentru acceptarea migranților. Declarația premierului vine dupa o intalnire cu omologul sau din Polonia, Mateusz…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Guvernul nationalist din Polonia s-a transformat intr-una dintre bataile de cap ale Uniunii Europene, care observa cu ingrijorare felul in care reformele promovate de Varsovia se indeparteaza tot mai mult de valorile europene, in schimb discursul radical incepe sa domine scena politica nationala.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Principalul responsabil pentru situatia in care se afla acum Polonia e Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului „Lege si Justitie”. Vazut de multi drept omul din umbra al puterii de la Varsovia, fratele geaman al fostului presedinte Lech Kaczynski a incercat de mai multe ori, fara succes, sa ajunga…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP. Varsovia este convinsa ca Bruxellesul se va multumi sa…

- Hermelinski a declarat ca noua lege aprobata de camera inferioara a parlamentului polonez va pune PKW in 'incapacitate'.''Ministrul va lua de facto deciziile, nu noi'', a spus el, adaugand ca modificarea legii va periclita intregul proces electoral.Parlamentul polonez a adoptat…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema derapajelor antidemocratice din Polonia, unde dupa controversata reforma din Justiție a venit randul presei sa fie luata in colimator.Adevarul: Derapajele antidemocratice ale autoritatilor…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatați imaginea Poloniei in strainatate și in perspectiva viitoarei serii de alegeri. Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, iși va pastra portofoliul…

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki in funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la…

- Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, s-a facut cunoscut prin reprimarea evaziunii fiscale in Polonia si prin alocarea unor fonduri suplimentare pentru serviciile de sanatate.Noul premier vorbeste fluent engleza si germana si este laudat de oficialii UE de la Bruxelles pentru profesionalismul…

- Actualul vicepremier si ministru de Finante polonez, Mateusz Morawiecki, care o va inlocui pe Beata Szydlo in functia de premier, este un fost bancher si un fost consilier economic al partidului de centru-dreapta Platformea Civica, vorbitor fluent de engleza si germana, scrie EUObserver.com.…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea si problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina tari de imigratie" sau isi pot pastra suveranitatea si sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Intr-o declaratie scrisa a Comisiei Europene se arata ca pe 15 iulie 2017 a fost demarata procedura de infringement impotriva celor trei state si ca din cauza faptului ca acestea nu au transmis un raspuns satisfacator, s-a trecut la a doua faza a procedurii de incalcare, potrivit Rador care citeaza…

- Imigratia ilegala dispune de resurse inepuizabile in Africa, iar politica Bruxelles-ului, a UE, de incurajare este un esec total si pericliteaza securitatea Europei - a subliniat Peter Szijjarto, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, joi, intr-o declaratie acordata…

- Doua tari esentiale pentru linistea, stabilitatea si securitatea pe frontul de est al UE si NATO au devenit, brusc, probleme acute care tind sa se dezvolte inspre nebanuite orizonturi conflictuale, ducandu-le spre un curs de coliziune directa cu regulile stabilite in clubul european.

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varșovia cu ceea ce el a descris a fi un 'plan al Kremlinului', transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare în…

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept ''scandaloasa'' rezoluția adoptata de Parlamentul European, care acuza Varșovia ca încalca normelor statului de drept prin reformele judiciare, relateaza agenția PAP, citata de Agerpres.

- Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare la Varșovia, este susținut de 45% din electoratul polonez, releva un nou sondaj de opinie, realizat de institutul CBOS și dat publicitații marți de site-ul thenews.pl. Sprijinul popular pentru PiS, care a preluat puterea executiva dupa…

- Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, este sustinut de 45% din electoratul polonez, releva un nou sondaj de opinie, realizat de institutul CBOS si dat publicitatii marti de site-ul thenews.pl, scrie agerpres.ro. Sprijinul popular pentru PiS, care a preluat puterea…

- Cererea Poloniei de a primi daune pentru actiunile Germaniei din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial reprezinta o „chestiune de onoare” pentru Varsovia, sustine Jaroslaw Kaczynaski, liderul partidului aflat la guvernamant – „Lege si Justitie” (PiS).

- Poziția Poloniei pe plan extern este mult mai solida decat in urma cu doi ani, așa cum am promis, a declarat premierul polonez Beata Szydlo, in cadrul celei de-a cincea ediții a Forumului pentru politica externa, desfașurata joi la Castelul Regal din Varșovia, potrivit PAP. Beata Szydlo…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Este o victorie clara pentru Emma­nuel Macron. Prima sa victorie la nive­lul Uniunii Europene. Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxem­burg, au ajuns la un acord privitor la revi­zuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura…

- Saptamanalul Sieci Prawdy a sugerat luni ca șefa guvernului ar putea fi inlocuita de Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege și Justiție (PiS), din care fac parte amandoi.Potrivit tabloidului Fakt de marți, este probabil ca Szydlo sa-și pastreze funcția, cei vizați de inlocuire…

- Prim-ministrul polonez Beata Szydlo a declarat marți ca in curand va avea loc o remaniere guvernamentala, refuzand insa sa raspunda speculațiilor conform carora postul sau ar putea fi in pericol, transmite Reuters. Saptamânalul Sieci Prawdy a sugerat luni ca șefa guvernului ar…

- Franța a mai fost nevoita sa cedeze in sectorul transportului rutier, un punct deosebit de delicat, pentru ca țarile din grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia), dar și Spania și Portugalia, erau ingrijorate de consecințele negative ale reformei asupra șoferilor lor.

- Dupa ce Polonia s-a situat timp de 28 de ani in fruntea statelor europene care au invins comunismul, si-au imbratisat democratia din vest, comisarul tarii pentru drepturile omului trage semnalul de alarma in privinta traiectoriei politice pe care a intrat cea mai mare natiune a estului european.…

- Victor Ponta prevede un scenariu sumbru pentru PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Intr-o analiza, fostul premier trage un semnal de alarma in ceea ce privește decaderea partidelor de stanga din Europa dupa rezultatul alegerilor din Cehia, noteaza dcnews. Astfel, Ponta susține ca PSD sub conducerea lui…

- Intr-o analiza, fostul premier trage un semnal de alarma in ceea ce privește decaderea partidelor de stanga din Europa dupa rezultatul alegerilor din Cehia. Astfel, Ponta susține ca PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea se poate confrunta cu aceeași soarta la alegerile din 2020. Acesta sublineaza…

- Un atac sangeros a avut loc vineri dupa-amiaza, intr-un mall, in localitatea Stalowa Wola, a declarat pentru AP Andrzej Wierszyna, un purtator de cuvant al politiei din localitate. Barbatul, un polonez in varsta de 27 de ani, a fost retinut, a precizat Wierszyna. Anna Klee din cadrul politiei…

- Europarlamentarul Daniel Buda: "Romanii sunt condamnați inca o data de ignoranța, prostia sau incompetența Guvernului Dragnea-Tudose" Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca romanii sunt sa victime sigure al dublului standard pentru produsele alimentare și nu numai din pricina guvernarii Tudose-Dragnea.…

- Foreign Policy dedica un lung articol miliardarului George Soroș, in contextul referendumului care are loc in aceasta saptamana in Ungaria, si se intreaba cum a ajuns miliardarul octogenar, de la primirea relativ calduroasa de care se bucura la inceputul perioadei post-comuniste in Europa, la postura…