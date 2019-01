Stiri pe aceeasi tema

- Elevii unei clase de la Scoala gimnaziala "Gheorge Bibescu" din Craiova fost apostrofați de administratorul unitații de invațamant dupa ce s-au mutat in alta sala de clasa, deoarece in cea in care invațau nu mergeau caloriferele. Administratorul care a intrat peste elevi in timpul orei de Romana, ținuta…

- Mircea Rednic face deja primul transfer din 2019. Englezul Jordan Mustoe, un fundaș dreapta de 27 de ani, va semna cu Dinamo daca trece vizita medicala. Fundașul este un produs al academiei lui Liverpool și a colaborat cu Mircea Rednic in Belgia, in timpul mandatului de la Westerlo. Jordan Mustoe vine…

- La Gradina Zoologica din Reșița a venit pe lume un pui de magaruș alb cu ochi albaștri, exemplar extrem de rar la nivelul intregii lumi și declarata specie pe cale de dispariție, scrie Agerpres. Sheeba, cum a fost numit puiul, este o femela de magaruș alb, cu ochi albaștri, și a devenit al 15-lea exemplar…

- Doua dintre cele trei echipe romanești aflate in turul 3 al Cupei EHF au obținut calificarea in grupe. Doar SCM Rm. Valcea a fost eliminata de danezele de la Ikast Herninig. In schimb, deținatoarea trofeului, SCM Craiova, și revelația Magura Cisnadie, continua traseul in Europa. 16 echipe au ramas pe…

- Autoritatile locale din Craiova au avut astazi o intalnire cu mai multi reprezentanti ai Huawei din Europa. „Am avut astazi o intalnire cu reprezentanții Huawei din Europa și Romania la care am discutat despre intenția companiei de a transforma Craiova intr-un ...

- O sa ne dam pe autostrada de la Timișoara spre București, dar nu pe A1, prin Ardeal, ci pe o alta autostrada, prin Oltenia. Un astfel de proiect Timișoara – Craiova – București a fost oferit ca oportunitate investiționala de premierul Dancila in deplasarea din aceste zile in Golful Persic.…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, in plenul Camerei Deputaților, ca Romania este in discuții pentru a introduce o inovație destul de rara in Europa, anume „stocarea energiei electrice in gaze” la Craiova.„Exploatarea gazelor trebuie pregatita și altfel și suntem in discuții…

