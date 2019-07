Fondurile de pensii private obligatorii aveau, în creștere cu 26,12% în iunie Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 32,24 miliarde de lei, respectiv 58,46%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 10,9 miliarde de lei (19,76%). Obligatiunile corporative se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,18 miliarde de lei, respectiv 7,5% din totalul activelor.



Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul II era de 55,150 miliarde de lei, la 30 iunie 2019, iar valoarea activului net era de 55,140 miliarde de lei.



Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,341 milioane…

Sursa articol: dcnews.ro

