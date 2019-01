Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu afectiuni cardio-vasculare, dar si varstnicii pot fi un veritabil pericol pentru siguranta rutiera, atrag atentia politistii. In Vaslui, doi conducatori auto au murit dupa ce au facut infarct in timp ce se aflau la volan.

- Liderul Pro Romania a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca noul proiectul al Legii pensiilor va ajunge la Camera Deputaților, iar la proiect au fost depuse patru amendamente. In acest context, Victor Ponta a lansat un atac la adresa Guvernului, caruia i-a reproșat ca a uitat de persoanele…

- Bolile sunt rezultatul stresului, al alimentatiei neglijente sau al mostenirii genetice, insa si grupa sanguina are un rol important. Cercetarile din ultimii ani arata ca fiecare grupa de sange indica o predispozitie catre anumite afectiuni, de la viroze, la boli cardiovasculare, pana la cancer.

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) atrage atentia ca modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor.

- Depresia si anxietatea au devenit probleme de sanatate majora la nivel international, aflandu-se intr-o stransa legatura cu stilul de viata actual si mediul in care traim, iar atacurile de panica sunt, intr-o oarecare masura, repercusiuni ale acestora. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cazurile…

- Sunt, insa, lucruri pe care un copil le mosteneste numai de la tata. Iata care sunt acestea:1. Problemele cu inima Toti tatii poarta gena care poate fi transmisa baietilor lor, gena care creste riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Dr. Jen Stagg, medic naturopat, a efectuat un studiu…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu, membru in Comisia pentru drepturile omului, a afirmat ca PSD a reluat "fara rusine" votul asupra legii pentru combaterea spalarii banilor, fara a se gandi ca obligatia ONG-urilor de a raporta beneficiarul real afecteaza persoanele cu dizabilitati sau probleme medicale.