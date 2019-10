Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat in alte doua localitati din Arges: Izvoru, comuna Izvoru si Piatra, comuna Ciofrangeni. Cele trei focare au aparut intr-o gospodarie si in doua exploatatii nonprofesionale, in total fiind afectate 30 de animale. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor…

- Carantina in Gagauzia, dupa ce a fost confirmata pesta porcina africana intr-o ferma din Comrat.Potrivit șefului Agenției pentru Siguranța Alimentelor din Gagauzia, Mihail Tukan, intr-una din fermele din Comrat au murit doi porci, iar apoi mai multe animale.

- Un nou focar de pesta porcina in Romania. De aceasta data, analizele au confirmat virusul la o ferma din judetul Calarasi. Prin urmare, aproximativ sase mii de porci urmeaza sa fie ucisi.

- Aproximativ 6.000 de porci vor fi uciși, intr-o ferma din Calarași, dupa ce analizele de laborator au confirmat, luni, un nou focar de pesta porcina africana, transmite MEDIAFAX.Prefectul județului Calarași, George Iacob, a declarat, luni, ca analizele de laborator, facute pe probele prelevate…

- Aproximativ 100.000 de porci vor fi sacrificati dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la una din cele mai mari ferme de porci din Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din conducerea Autoritatii pentru siguranta alimentelor din Ucraina, transmite AGERPRES.Potrivit acestuia,…

- Lupta grea cu gospodarii din judetul Ialomita care nu inteleg sa respecte regulile minime de biosecuritate. Au imprastiat pesta porcina, dupa ce veterinarii au reusit sa stinga toate cele 132 de focare. Acum sunt pusi in fata unei noi incercari. Virusul ucide porci la Gimbasani, Marculesti, Grecii…

- Pesta porcina africana ia amploare, in raionul Cahul. La Cucoara virusul a ajuns intr-o ferma cu 63 de porci, anunța Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor. Animalele vor fi sacrificate, mai spun reprezentantii ANSA.

- Trei mii de porci de la o ferma din judetul Braila vor fi sacrificati, dupa ce a fost confirmat virusul de pesta porcina. Luna trecuta, 17 focare au fost descoperite in acest judet, in care sunt cele mai mari ferme de porci din Romania.