In prezent, regulile interne ale FMI cer ca directorul general sa aiba varsta sub 65 de ani in momentul preluarii postului si ca nu poate sa ocupe acelasi post dupa ce a implinit 70 de ani. Kristalina Georgieva, care anterior a ocupat postul de director general al Bancii Mondiale, a implinit 66 de ani saptamana trecuta.



Intr-un comunicat de presa, FMI a precizat ca boardul sau executiv, format din 24 de membri, a recomandat ca eliminarea limitei de varsta sa fie aprobata de consiliul guvernatorilor FMI, instanta ce include reprezentanti din toate cele 189 de state membre ale Fondului.…