Firea spune că Bucureștiul e în faliment, DAR organizează festival de folclor „Suntem in faliment nedeclarat” spunea primarul Capitalei acum cateva zile. Intre timp, pe SICAP (platforma de achiziții publice), au aparut noi achiziții pentru organizarea Festivalului de Folclor. In total, costurile pentru acest eveniment se ridica la nu mai puțin de 1,4 milioane de lei. Inca o dovada ca Gabriela Firea una spune și alta face. Cu banii alocați in ultimii trei ani instituțiilor care se ocupa de balciuri, festivaluri și statui, Primaria ar fi putut plati mare parte din datoriile RADET, iar cu banii dați companiilor municipale ar fi reparat mare parte din rețeaua de termoficare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

