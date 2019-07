Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit joi, la „Marius Tuca Show”, cum a primit vestea condamnarii fostului lider PSD Liviu Dragnea, condamnare la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare. Firea a explicat ca se afla intr-o biserica, langa o icoana facatoare de minuni.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca se afla la o biserica, langa o icoana facatoare de minuni cand a aflat știrea ca Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare.Citește și: Adrian Țuțuianu a inceput sa vorbeasca: DEZVALUIRI INCENDIARE despre Codrin Ștefanescu ”Sincer,…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu a anuntat, vineri, ca va candida, la Congresul extraordinar din 29 iunie, pentru aceeasi functie, el primind sustinere din partea Organizatiei PSD Sector 1. "Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat luni ca toate orasele si municipiile sunt intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar si ca Guvernul Romaniei, ”cel care a fost condus de facto de fostul presedinte al partidului”, este

- Liderii PSD au votat, vineri, in Comitetul Executiv National, ca pe data de 29 iunie sa organizeze un Congres extraordinar, in care sa fie votat noul presedinte al formatiunii. Un Congres rapid a fost dorit de Viorica Dancila si de liderii PSD care o sustin. Mai multi lideri locali, in frunte cu seful…

- Gabriela Firea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce președintele PSD a nominalizat-o ca posibil prezidențiabil. Primarul general al Capitalei spune ca nu și-a dorit preluarea conducerii partidului sau sa devina candidat pentru Cotroceni, iar PSD trebuie sa recapete increderea

- Primarul general, Gabriela Firea, a acordat astazi Diploma de Excelenta lui Gelu Colceag, in semn de recunoastere a performantelor actoricesti, regizorale, manageriale si educationale aduse in slujba dezvoltarii culturii romanesti.“A fost o bucurie sa ma intalnesc astazi cu domnul Gelu Colceag,…

- Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut in ultimele luni, din cauza starii sale de sanatate, dar și despre ''zvonistica toxica'' lansata in aceasta perioada. ''Imi aduc aminte cand am venit acasa de la spital și am spus ca trebuie sa știe soțul meu ca nu este intamplator.…