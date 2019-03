Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a salutat decizia Uniunii Europene de a prelungi sancțiunile impuse Rusiei și de a introduce noi masuri restrictive împotriva militarilor rusi, ca urmare a atacului lansat în strâmtoarea Kerci asupra unor nave militare ucrainene, scrie Segodnia…

- Fortele de elita pentru operatiuni speciale ale Statelor Unite au primit noi ordine, in timp ce Pentagonul se reorienteaza de la lupta impotriva gruparilor teroriste, initiata dupa Atacul de la 11 septembrie, la lupta impotriva rivalilor mari precum China si Rusia, scrie Washington Times.

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune.

- Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia și Polonia au cerut Rusiei sa nu mai instige conflictul armat din estul Ucrainei, oferind sprijin financiar și militar separatiștilor. De asemenea, țarile europene continua sa se opuna anexarii Crimeei de catre Rusia. Acțiunile Moscovei incalca suveranitatea…

- Parlamentarul venezuelean Jose Guerra a anuntat, intr-un mesaj pe Twitter, ca avionul Boeing 777 al Rusiei a aterizat la Caracas pe 28 ianuarie cu scopul de a transporta din Venezuela in Federatia Rusa 20 de tone de aur scoase din seifurile Bancii Centrale, potrivit Bloomberg.

- Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene vor discuta in luna februarie daca ar trebui impuse mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, in urma incidentului naval cu Ucraina din Marea Azov, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Uniunea Europeana va iniția o nota de protest fața de Moscova,…

- Suspectul este un "jihadist" care ar fi incercat sa organizeze un atentat impotriva presedintelui rus Vladimir Putin. Individul este un barbat de 21 de ani si se numeste Armin Alibasic. El punea la cale un asasinat impotriva presedintelui rus. Suspectul a fost arestat in Serbia, in orasul…