- Financial Times: Trump face presiuni prin intermediul unui discurs televizat pentru finanțarea zidului de la frontiera ● Martin Wolf: De ce pare economia mondiala atat de fragila ● Carlos Ghosn iși apara imaginea, in timp ce eliberarea pe cauțiune pare tot mai indepartata ● Handelsblatt: Deutsche Bank…

- Financial Times. Lawrence Summers: Trebuie sa ne pregatim de recesiune. Excesul de austeritate este mai riscant decat risipa fiscala ● May lupta sa-i convinga pe criticii acordului Brexit inaintea votului ● Les Echos: Cursul petrolului: analiștii refac in scadere calculele privind evoluția prețului…

- Financial Times: Trump ar prefera un gard de oțel unui zid de beton ● Les Echos: Carlos Ghosn va avea la dispoziție 10 minute ca sa se apere. El va aparea marți in fața instanței ●The Guardian: Robert de Noro, despre Trump: E un rasist și un bufon care joaca murdar! ● La Libre Belgique: "S-a terminat…

- Financial Times: Apple trage un semnal de alarma, ingrijorat de incetinirea economiei globale ● Les Echos: Ce așteapta industria franceza de la 2019 ● 7 evenimente care vor marca 2019 ● Handelsblatt: Ce ne aduce 2019? Cinci elemente cruciale ● Le Point: O sonda chinezeasca aselenizeaza pe fata nevazuta…

- Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Inchiderea sucursalelor bancare se intensifica. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Craciunului sa fie unul crestin. ● Handelsblatt: In ciuda turbulențelor, firmele americane iși majoreaza avantajul…

- Financial Times: Romania șocheaza investitorii cu planurile sale de impozitare a bancilor și firmelor din energie ● Les Echos: Cazul Ghosn- dezvaluiri din interiorul investigației Nissan ● Va putea Europa sa supravietuiasca unei slabiri a pozitiei "tarilor mari"? ● L`Echo: In timp ce numarul de migranți…

- Financial Times: Theresa May a stabilit mijlocul lunii ianuarie ca data pentru votul privind Brexit ● Malaezia intenteaza dosare penale pentru Goldman Sachs și doi dintre bancherii sai ● Les Echos: Banca Naționala a Franței avertizeaza cu privire la supraindatorarea populației și firmelor ● Franța va…

- Financial Times: Theresa May a supraviețuit votului de incredere, dar autoritatea ei a fost serios zdruncinata, iar partidul ramane divizat● Virajul costisitor de 180 de grade al lui Macron pune la incercare fermitatea UE in privința Italiei ● Les Echos. Joseph Stiglitz: Trebuie sa masuram mai bine…