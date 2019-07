Stiri pe aceeasi tema

- "Rugaciunea e de la inceput pana la final. Mai mult ma concentrez la rugaciune decat la jocul ei. Eu ma uitam la ea din puscarie si ma rugam in lacrimi. Imi parea rau de ea. Spuneam Doamne da sa joace intr-o finala de Grand Slam si sa o bata pe Serena. Sa o bata pe Serena o data, dar sa o…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, (27 de ani, nr. 7 WTA) a vorbit despre finala pe care o va disputa cu Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA), scoțand in evidența faptul ca se simte foarte increzatoare in sine.Dupa victoria impotriva Elinei Svitolina (24 de ani, nr. 8 WTA),…

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o, intr-o postare pe facebook pe Simona Halep pentru meciul "exceptional" din semifinala turneului de la Wimbledon si i-a urat succes pentru finala. "Felicitari campioanei noastre pentru meciul exceptional din semifinala de la Wimbledon! Multumim,…

- Ambasada marii Britanii in Romania a reacționat, pe pagina de Facebook, dupa victoria din semifinala de la Wimbledon a Simonei Halep.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' "Congratulations, Simona Halep! You are one of the players who…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, la Digi24, despre vitoria senzaționala din semifinala de la Wimbledon cu Elina Svitolina, pe care Simona Halep a caștigat-o cu 6-1, 6-3."Am trait finala din 1976 a lui ilie Nastase. Au trecut 43 de ani și am ajuns sa traiesc ziua in care Romania sa fie in finala…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, se afla, incepand de luni, pe locul 8 WTA, sportiva din Romania coborand nu mai putin de cinci locuri in clasament dupa eliminarea din sferturile turneului de Grand Slam

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, se afla, incepand de luni, pe locul 8 WTA, sportiva din Romania coborand nu mai puțin de cinci locuri in clasament dupa eliminarea din sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, relateaza mediafax.Vezi și: Un indragit…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Romania conduce Franta cu 1-0, in semifinalele Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, sambata, intr-un meci jucat in Kindarena din Rouen. Simona Halep si-a respectat…