Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix, interpretul celebrului personaj Joker din filmul regizat de Todd Phillips care va avea premiera, la sfarsitul acestei saptamani, si pe marile ecrane din Romania, a afirmat ca munca la aceasta pelicula a fost una dintre cele "mai importante experiente" din cariera sa, scrie Agerpres.…

- Cinematografele americane au decis sa interzica spectatorilor sa poarte masti, costume si arme de jucarie la proiectiile filmului „Joker”, care va fi lansat pe 4 octombrie, relateaza news.roLungmetrajul lui Todd Phillips este - pentru moment - vazut ca unul dintre principalii competitori pentru…

- „Joker” ii prezinta in rolurile principale pe Joaquin Phoenix și Robert De Niro sub egida regizorala a lui Todd Phillips care semneaza de asemenea in calitate de producator și co-scenarist. Filmul iși concentreaza acțiunea originala și nemaivazuta pana acum pe marile ecrane in jurul unuia dintre cele…

- Regizorul filmului ‘Joker’, Todd Phillips, a marturisit ca l-a implorat pe Joaquin Phoenix sa accepte rolul principal. Todd Phillips a spus la Festivalul de Film de la Toronto, potrivit contactmusic.com: „Mergeam acasa la el, practic il imploram sa accepte rolul. I-am zis: ‘Voi continua sa vin aici…

- Lungmetrajul "Joker", de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix și Robert De Niro, a primit Leul de Aur la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, care s-a incheiat sambata seara, transmite Mediafax.

- Juriul competitiei Festivalului de la Venetia si-a expus, sambata seara, motivele pentru care a acordat lungmetrajului american „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, trofeul Leul de Aur. Este „remarcabil”, cu o interpretare „magnifica”, „o reflectie asupra antieroilor,…

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, relateaza News.ro.Citește și: Elixirul tinereții - Cercetatorii au descoperit o substanta care inverseaza…

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Venetia.