- Neversea, festivalul de la malul marii care da peste cap viața litoralului și a constanțenilor, aduce pe plaja Modern zeci de mii de oameni dornici de distracție. Au fost cate 50-60 de mii de participanți pe seara. Care au intrat la concrete, au stat pe plaja, au baut, au mancat, au dansat. Organizarea…

- A inceput ediția din 2019 a Neversea. Zeci de mii de oameni sunt așteptați in Constanța in perioada 4-7 iulie pentru cel mai important eveniment muzical de la malul marii. Aglomerație mare pe plaja, inca din prima zi de Neversea. Mii de oameni din Romania, dar și din alte zeci de alte țari, au sosit…

- Decebal Fagadau, primarul COnstanței, alaturi de Jiang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanța, a primit miercuri vizita Excelenței Sale doamna Jiang Yu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze la București.…

- In aceasta perioada a sezonului, cand foarte multi cetateni pleaca in concediu sau intr un weekend de relaxare, ne asteptam la o afluenta mare de public catre zona litoralului romanesc, zonele cu verdeata din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.Potrivit ISU Dobrogea,…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea implicit si la Constanta , in perioada 17 19 iunie maximele termice vor fi, in medie regionala, de 30...31 de grade, apoi temperatura aerului va creste usor pana in jurul datei de 23 iunie, cand…

- IN STARE GRAVA… O femeie din Vaslui a ajuns la Spitalul de Urgenta din Constanta dupa ce a fost victima unui accident rutier, produs in statiunea Eforie Nord. Maria Paraschiv, in varsta de 61 de ani, muncea de trei ani in statiunea de la malul marii. Ieri, in timp ce se ducea la serviciu, femeia [...]

- Campioana en-titre a avut un meci greu la Constanța, in penultima etapa a sezonului regulat, insa s-a impus pana la urma, la doar un punct diferența, 26-25, in fața Tomitanilor nou-promovați in elita. Oaspeții au dominat partida, conducand cu 14-3 la pauza, insa constanțenii au reușit o revenire spectaculoasa…