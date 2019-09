Fiica lui Cindy Crawford a facut Majoratul! Ploaie de vedete invitate!

Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul WTA se deruleaza o campanie de marketing, extrem de inspirat denumita, #ItTakes, menita sa sublinieze principalele calitati care le-au propulsat în vârful ierarhiei mondiale pe cele mai mari jucatoare de tenis ale momentului.

- Simona Halep a devenit super vedeta si la New York. Dupa ce s-a calificat in turul secund la US Open, tenismena a mers intr-o plimbare prin Times Square, cea mai aglomerata piata a metropolei americane si s-a fotografiat in fata celebrelor panouri publicitare, unde rulau chiar imagini cu ea!

- "Multumesc Banca Transilvania pentru suportul aratat in Times Square si Leicester Square!", a scris Halep pe Facebook, prezentand fotografii de la o plimbare prin New York. Simona Halep s-a calificat in turul al doilea al US Open dupa trei ani si dupa ce a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2,…

- Simona Halep a facut și face in continuare performanța pentru Romania, iar, dupa caștigarea trofeului de la Wimbledon, sponsorii romancei au facut un gest inedit. Dupa apariția din Leicester Square, Londra, pe cladirea cinematografului VUE (DETALII AICI), imaginea Simonei Halep s-a vazut si in Times…

- Sambata, 24 august 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul american „Marele Gatsby” („The Great Gatsby”). Regia ii aparține lui Baz Luhrmann, in rolurile principale fiind Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan și Tobey Maguire. Filmul este o ecranizare a celebrului…

- Teama de atacuri armate a generat mai multe alarme false, inclusiv in Times Square din New York. Sute de oameni au inceput sa alerge in toate partile, speriati de zgomote puternice. Oamenii au crezut...

- Legendarul Rolls-Royce, verde, care i-a aparținut actriței Elizabeth Taylor, va fi scos la licitație și se așteapta ca prețul de achiziție sa ajunga la 2,8 milioane de lire sterline Mașina de culoare verde, personalizata dupa actrița supranumita ”Zeița Verde, este expusa la Hotelul Pierre din New York,…

- La 25 de ani dupa ce Elizabeth Hurley a purtat emblematica rochie marca Versace la premiera filmului Four Weddings and a Funeral , fiul acesteia, Demian Hurley și-a facut apariția la un eveniment din Londra intr-un sacou reinterpretat.