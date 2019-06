Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, raspunde atacurilor lansate miercuri dimineata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. "Președintele Klaus Iohannis, care nu a facut nimic timp de 5 ani, ataca PSD pentru ca face lucruri bune pentru romani și pentru Romania. Ca…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, raspunde atacurilor lansate miercuri dimineata de Klaus Iohannis. Fifor afirma ca Iohannis nu a facut nimic timp de 5 ani si sugereaza ca presedintele urmareste interese diferite de cele ale romanilor.CITEȘTE ȘI: Apa de argint,…

- Serban Nicolae l-a acuzat pe Dacian Ciolos de demagogie, afirmand ca Guvernul nu poate da ordonanta, in ziua alegerilor, pentru prelungirea votului. Iata schimbul de replici dintre cei doi: Dacian Ciolos: Guvernul acesta a dat ordonante pe banda rulanta ca sa rezolve problemele altora…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti seara ca rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum sa influenteze actuala majoritate din Parlament, dupa ce, in cursul zilei mentionate , seful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica romaneasca se va reconfigura dupa europarlamentare,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Craiova, ca la incidentele de la Topoloveni, unde manifestanti anti-PSD au fost saltați de poliție, s-ar fi vazut cum ar arata „Romania lui Dragnea”.„Stiti unde s-a vazut cel mai bine cum ar arata, nu cum arata, ca nu se va intampla, Romania…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat, miercuri, Guvernul si Ministerul Apararii Nationale sa actioneze "mult mai eficient" pentru realizarea programelor esentiale de achizitii strategice. "Romania isi ia in serios rolul de stat membru NATO, iar eu sunt ferm angajat inca de la inceputul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea bugetului pe 2019, insa a criticat dur guvernarea PSD-ALDE pentru ca a nu a modificat proiectul, desi el l-a retrimis in Parlament semnaland nereguli grave. Amintim ca seful statului a contestat bugetul la CCR si apoi l-a retrimis si Parlamentului.…