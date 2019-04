Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile inainte de deschiderea oficiala a Timfloralis, festivalul florilor, la Timișoara a fost forfota mare. Din cauza porumbeilor care au distrus o parte a lalelelor de pe culoarul central al Pieței Victoriei, directorul de la Horticultura a luat decizia de a inlocui lalelele roșii cu superbe…

- Pregatirile pentru cea de-a cincea ediție a festivalului florilor Timfloralis sunt in toi, la Timișoara. Reprezentanții municipalitații au pregatit o mulțime de surprize pentru persoanele care vor trece, in perioada 19 – 21 aprilie, prin centrul orașului. In premiera, in acest an, festivalul, care va…

- La un magazin de pe str. Vasile Alecsandri din centrul Timișoara, angajații societații comerciale au observat doi tineri care au sustras mai multe bunuri alimentare de pe rafturi. Polițiștii locali i-au identificat imediat pe tinerii surprinși la furat. Ambii sunt minori, avand varsta de 15 ani și sunt…

- Parfum de epoca in Piața Unirii din Timișoara. Peste 70 de mașini de epoca au putut fi admirate, astazi, in centrul Timișoarei, in cadrul unei noi ediții a evenimentului „Retro Parada Primaverii”. Astfel, in Piața Unirii au fost expuse automobile vechi de zeci de ani, printre care mașini decapotabile,…

- Dupa luni intregi in care au disparut complet din peisaj din pricina lipsei unui contract intre Primarie și o societate de salubrizare, muncitorii care curața strada au reaparut in centrul Timișoarei. Azi-dimineața, in centrul urbei, au fost vazuți la treaba aproximativ 30 de angajați ai firmei Brantner…

- Incident amuzant petrecut in centrul Timișoarei. Un polițist local a oprit un barbat cu scopul de a-l sancționa, dupa ce l-a prins circuland cu bicicleta prin Piața Victoriei. Va reamintim ca, in iulie 2017, consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare care prevede ca centrul Timișoarei este…

Campania „Timișoara curata" a inceput sa-și arate efectele, susține primarul Nicolae Robu. „Orice om de buna credința a vazut, fara indoiala, mobilizarea de ... Polițiști sub acoperire vor pandi cetațenii care fac mizerie in centrul Timișoarei

- Este absolut de neințeles ce se petrece azi la Timișoara. Daca va aduceți aminte, unul dintre punctele forte ale actualului primar Nicolae Robu canD a ajuns la putere in Timișoara a fost demontarea și inlaturarea din centrul orașului a ”monstruozitații” denumita ”acvariu”. Acum, la șase ani de la demontarea…