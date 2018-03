Stiri pe aceeasi tema

- Caminul Cultural din Polovragi va gazdui cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Muzica Populara „Meleaguri Brancușiene”. Evenimentul va avea loc in perioada 23 – 25 martie și este organizat de Consiliul Județean Gorj, Școala Populara de Arta, Ansamblul Profesionist Doina Gorjului,…

- În Germania a început sezonul migratiei broastelor, iar soferii au început sa fie avertizati, prin semne speciale. Astfel, unele drumuri sunt temporar închise, pentru ca broastele sa nu fie calcate de autoturisme.

- Intr-un comunicat transmis de SC Aquavas SA, de menționeaza ca, in intervalul orar 8-10, va fi sistata furnizarea apei potabile in zona strazii Siret. Motivul este același ca de fiecare data: intervenții la rețeaua publica de alimentare. Pentru locuitorii care vor fi deranjați de faptul ca robinetele…

- Are doar 16 ani, este eleva a Colegiului Tehnic din Motru și se numește Irina Mihaela Cernica. Adolescenta este cursanta in anul trei, disciplina canto muzica ușoara in cadrul Școlii Populare de Arte din Targu Jiu. „Am 16 ani si invat la Colegiul Tehnic Motru. Am inceput sa cant inca de…

- In timpul dezbaterilor de la postul de televiziune "Rossiya-1", candidatul la prezidențiale Ksenia Sobchak a inceput sa planga in emisie directa. Motivul a fost același, faptul ca cei șase contracandidați o jigneau și nu ii permitea sa vorbeasca, chiar și in slotul de timp destinat exclusiv fiecarui…

- Azi, localnicii din zona Dobrești – Luncasprie sunt rupți de Oradea, dupa ce cursa regulata a disparut, in 15 februarie. De atunci, cei fara mașini sunt la mana piraților. Transportatorul Bucu Prodcom din Hidișelu de Dobrești a renunțat la ruta, dupa ce a observat ca pirații ii fac concurența neloiala.…

- Carmen Bruma n-a facut niciodata nunta și nici nu a fost mireasa oficial. Motivul pentru care nu iși dorește așa ceva a fost explicat chiar de ea. Carmen Bruma formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , insa cei doi nu au ajuns la altar, iar ea nu a imbracat niciodata rochia de…

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina. Sunetul bizar FRB 121102 a fost analizat…

- Carmen Trandafir, care este casatorita cu comentatorul sportiv Emil Gradinescu, a lasat viața publica in urma pentru a se ocupa indeaproape de creșterea fetiței sale, astfel artista apare rar la TV. "Nu voit m-am retras, dar lucrez intr-un circuit inchis. Am inregistrat chiar și melodii noi,…

- O pensionara refuza cardul gratuit de calatorie pe mijloacele de transport public pus la dispozitie de Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca invocand motive religioase si cere un abonament pe suport de hartie, cum era pana acum, transmite corspondentul MEDIAFAX.

- Grefiera Mihaela Prelipcean, de la Judecatoria Iași, a fost arestata sub acuzația de favorizare a faptuitorului. DNA a acuzat-o ca l-ar fi favorizat pe judecatorul Dan Anton, comunicandu-i acestuia ca este interceptat, lucru ce ar fi dus la ingreunarea cercetarilor.

- Ramin nefuncționale punctele de trecere de tip debarcader Soroca-Țekinovka și Cosauți-Iampoli. Motivul este formarea podurilor de gheața pe riul Nistru. Recomandam callatorilor sa aleaga pentru tranversarea frontierei alte puncte de trecere din proximitate, cum ar fi: PTF Otaci-Moghileov-Podolsk. Totodata,…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Foarte multe persoane doresc sa slabeasca si sa se simt bine in corpul lor. Acest lucru se doreste a fi facut cu rapiditate, dar sa fie util si bun. Evident, exista posibilitatea ca multe diete sa nu functioneze, dar v-ati gandit vreodata ca puteti tine o dieta cu muraturi care va va ajuta sa scapati…

- Un studiu recent arata ca riscul apariției cancerului este influențat de grupa de singe. Cei ce au grupa de singe 0 prezinta un risc mai mic de a face cancer gastric. "Cauza principala a cancerului gastric este un microb. Bacteria numita Helicobacter pylori este una dintre cele mai cunoscute cauze…

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra in greva foamei vineri, 23 februarie. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de conducerea Poliției Locale, care, spun aceștia, inventeaza abateri la locul de munca pentru ...

- Cateva zeci de elevi de la clasele 0-VIII din cartierul Dragoieni sunt nevoiti in fiecare zi sa faca naveta la Targu Jiu. Microbuzul scolar nu-i mai aduce la Scoala „Alexandru Stefulescu", din centrul orasului, pentru ca...

- Conducerea Spitalului judetean de Urgenta Buzau a demarat miercuri o ancheta administrativa in cazul bebelusului nascut mort saptamana trecuta la Maternitatea din Buzau. Medicul Anca Serbanoiu este acuzata de un barbat ca nu ar fi luat in serios sesizarile cu privire la starea fatului din pantecele…

- Corpul magistratilor va fi drastic redus,cu un sfert, vor pleca inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar acesta este doar unul dintre efectele combinate ale reglementarilor votate in legile justitiei, anunta Forumul Judecatorilor, intr-un raport publicat joi. Mai mult, magistratii procurori isi…

- Acces restrictionat la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Vizitatorii au voie sa vada rudele internate in spital doar doua ore pe zi. Programul a fost modificat pentru ca a crescut numarul infectiilor respiratorii. Medicii sustin...

- Deși 2018 era considerat de mulți, un an al speranțelor, al renașterii sportului gorjean de echipa, iata ca, daca ne luam dupa ultimele informații, lucrurile nu stau deloc așa. Cel puțin la ora actuala. Dincolo de mai vechea și complexa situație de la Pandurii, handbalul și baschetul nu o duc deloc…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Numarul mare al elevilor din Timișoara, in raport cu spațiile aflate la dispoziție in cele mai „vanate” școli, ramane una dintre cele mai mari probleme ale invațamantului județean. Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, nu este deloc optimista in ceea ce privește gasirea unei…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Chestorul de politie Mihai Voicu a participat, ieri, la evenimentul de prezentare a bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Surse susțin ca, joi, celalalt adjunct al inspectorului general al Politiei Romane, Florian Dragnea, va veni la Targu-Jiu, la sediul IPJ Gorj, unde va…

- Salarii duble la stat fața de privat, dar productivitate cu 40 la suta mai mica Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul,…

- Fosta eleva a Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” și absolventa a cursurilor de muzica populara din cadrul Școlii Populare de Arte din Targu Jiu și-a surprins prietenii, zilele astea, cu o imagine de-a dreptul amuzanta. Frumoasa interpreta Bianca Sirbu, caci despre ea vorba, s-a apucat de gatit…

- Dana Nalbaru (41 de ani) si Dragos Bucur (40 de ani) au anuntat ca s-au mutat provizoriu in Amsterdam, alaturi de cei trei copii, dupa ce actorul a primit un rol important si a inceput deja filmarile in capitala Olandei.

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a renuntat la ideea amenajarii unei parcari in parcul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu. Edilul a precizat ca s-a consultat cu mai multi arhitecti din oras si sa ajuns la concluzia ca amenajarea parcarii in zona Casei de Cultura a Sindicatelor…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata la Targu Jiu. Autoritatile judetene au pregatit o serie de manifestari in Piata Prefecturii, pentru a marca ziua de 24 ianuarie. Astfel, de la ora 17.00,...

- Vineri, 19 ianuarie 2018, potrivit prevederilor legale, beneficiarii constructiilor publice in care functioneaza unitati din categoria comert, cultura si turism care nu au autorizatie de securitate la incendiu au obligatia sa realizeze si sa amplaseze in dreptul intrarilor panouri de instiintare. Panourile…

- Kate Middleton s-a afișat în public fara inelul de logodna din safir, simbol al uniunii maritale cu Prințul William și care a aparținut cândva Prințesei Diana. Lipsa inelului prețios se datoreaza faptului ca este însarcinata. În timpul sarcinii, femeilor li se umfla…

- Ultimul sondaj indica o creștere a numarului de specialiști in salarizare, care se confrunta cu dificultați din cauza lipsei cunoașterii legislației și a cerințelor locale Sistemele interne neadecvate reprezinta deasemenea o provocare semnificativa. Lipsa cunoașterii reglementarilor locale este…

- Conditiile grele in care a fost nevoita sa traiasca, lipsa confortului, lipsa banilor, misiunile grele pe care a trebuit sa le indeplineasca, toate aceste lucruri au adus-o pe Vica Blochina in pragul...

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut anuntul neasteptat! Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Zeci de politisti in strada, mii de intrebari fara raspuns si imaginatia bogata a unei adolescente, cam asta este reteta perfecta pentru un viol imaginar • Lipsa de atentie sau poate tragerea unui semnal de alarma mut au facut-o pe aceasta pustoaica sa bage spaima intr-un cartier intreg • Cateva declaratii…

- Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj-Napoca, în urma acestor verificari au fost constatate nereguli precum: lipsa autorizațiilor taxi, lipsa asigurarilor de bunuri și persoane, buletine de verificare metrologica a aparatelor de taxat-expirate, opriri/staționari neregulamentare.…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

- Prezent in premiera la Gala “Laureatii Anului Sportiv 2017 in Salaj”, desfasurata la finalul an anului 2017, noul antrenor al clubului de karate Terra Kid Zalau, Oliwer Dobre, a precizat ca principala problema a sportului din Romania o reprezinta lipsa unor seniori de valoare, care sa obtina rezultatele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…

- Un nou incident a avut loc, ieri, la metroul din București, dupa ce un tanar a lesinat intr-un vagon. Potrivit martorilor, oamenii ar fi apasat de mai multe ori pe butonul de SOS ca metroul sa nu porneasca, insa conductorul si-a continuat calatoria.