- ”In viața, daca ai copii, te gandești, in primul rand, la ei. Doar ei conteaza. Am plecat la munca afara, pentru copiii mei. Și tot pentru ei m-am intors. Pentru ca imi doresc ca ei sa nu mai fie slugi, așa cum am fost eu, aproape 20 de ani.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Solistul trupei OneRepublic, Ryan Tedder, a povestit recent ca, pe cand era pe culmile succesului, calatorea atat de mult incat, la un moment dat, copiii sai nu l-au recunoscut cand s-a intors acasa. Recent, grupul s-a intors dintr-o pauza de doi ani și a lansat un nou single, ‘Rescue Me’. Ryan, in…

- Politia desfasoara activitati de cautare a unui barbat in varsta de 48 de ani, Vasile Bursuc, cu domiciliul in sat Plopenii Mici, comuna Ungureni, județul Botoșani, care, la data de 19.03.2019, a plecat din zona Orizont din municipiul Suceava, județul Suceava, cu un autoturism de ocazie in ...

- Dupa ce imaginile in care sotul ei, Ovidiu Popa, isi bate copiii, suparat ca a fost parasit, au scandalizat o tara intrega, iar barbatul a fost arestat, Gabriela Popa, mama celor doi copii batuti, a sosit la Fantani, in comuna Nicoresti, in aceasta dimineata (09 aprilie 2019). A revendicat cei doi copii…

- Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de acasa, din municipiul Alba Iulia si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 4 aprilie…

- Un barbat care s-a intors acasa in stare avansata de ebrietate a comis un gest halucinant, pentru care a fost condamnat la inchisoare. Mai exact, el și-a violat fiica de 15 ani crezand ca este soția lui.

- Senzațional! Țineți aproape! La nici doua luni de cand a fost proptit secretar de stat la Ministerul Agriculturii, ialomițeanul Daniel Crunțeanu s-a intors acasa. Calare pe calul alb al investițiilor europene in sistemele de irigații, Daniel Crunțeanu a fost gratulat cu apelativul de «dom’ ministru»…