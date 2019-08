Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost confirmate decedate, iar alte patru sunt date disparute in urma unor viituri provocate de ploile torentiale care au cazut duminica seara intr-o zona pitoreasca din provincia chineza Hubei (centru), au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua. Tragedia s-a produs…

- MAE avertizeaza romanii care calatoresc in Grecia ca exista riscul contractarii virusului West Nile, in conditiile in care pana acum au fost anuntate 25 de cazuri, doua persoane decedand.”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a dat publicitatii rezultatele unui chestionar efectuat in randul operatorilor de calculator si al expertilor electorali care au indeplinit functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare (BESV) sau loctiitor al acestuia la alegerile din 26…

- Aproximativ 100 de dosare de disparitie sunt in evidentele Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, 27 dintre acestea vizand minori, a declarat marti,purtatorul de cuvant al institutiei, Ioana Bilea, scrie Agerpres. "In prezent, la nivelul IPJ Iasi sunt efectuate cercetari pentru depistarea…

- De culoare verde, albastra, galbena, o vanataie apare in urma leziunilor usoare ale vaselor de sange de la suprafata pielii. Sunt oameni pentru care o lovitura cat de banala poate provoca o astfel de vanataie. Specialistii ne spun daca trebuie sa ne facem griji atunci cand patim asa ceva.

- Zilele de ploi torentiale care au lovit nordul si sudul Bangladeshului au expus peste 4 patru milioane de persoane riscului de a nu-si putea procura hrana si de a se imbolnavi, a informat Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC), citata de Xinhua, …

- Inundatiile cauzate de ploile torentiale s-au soldat cu cel putin 19 morti in sudul Chinei, a informat presa de stat miercuri, citata de AFP, conform Agerpres.Precipitatiile care s-au abatut de o saptamana asupra regiunii Guangxi, la granita cu Vietnamul, au dus la moartea a 12 persoane si…

- Guvernul din Sri Lanka le-a cerut vineri moscheilor sa le ofere copii ale predicilor lor și sa arate fermitate fața de extremiștii religioși, dupa atacurile jihadiste care au ucis 258 de persoane în duminica de Paște, relateaza AFP. Atacurile sinucigașe comise de catre islamiștii din Sri Lanka…