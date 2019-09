Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Imigrari organizeaza, in etapa a treia, concursuri pentru ocuparea a 26 de posturi vacante, prin incadrare directa și trecere in corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Viitorii ofițeri și agenți iși vor desfașura activitatea in cadrul aparatului central al IGI…

- CRAIOVA FCSB LIVE ONLINE STREAM VIDEO. Istvan Kovacs va arbitra partida CRAIOVA - FCSB, ajutat de asistentii Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, in timp ce rezerva va fi Florin Mazilu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT si LOOK PLUS transmit, duminica, de la ora 21:00, CRAIOVA FCSB LIVE ONLINE STREAM VIDEO.…

- VITORIA GUIMARAES FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Irfan Peljto va arbitra partida VITORIA GUIMARAES - FCSB, ajutat de asistentii Senad Ibrisimbegovic si Davor Beljo. Rezerva va fi Admir Sehovic (toti din Bosnia-Hertegovina). PRO TV transmite, joi, de la ora 22:00, VITORIA GUIMARAES FCSB LIVE…

- FCSB traiește o rușine imensa în Liga 1, acolo unde este ultima clasata dupa șapte etape disputate. Singura varianta pentru a mai salva sezonul este reprezentata de Europa League, competiție unde formația bucureșteana trebuie sa treaca de Vitoria Guimaraes în play-off (a fost 0-0 în…

- FCSB va juca azi, la Giurgiu, cu FC Voluntari, de la ora 21:00, in etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » FCSB - FC Voluntari Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile: …

- CFR CLUJ ASTANA LIVE STREAM VIDEO ONLINE CHAMPIONS LEAGUE. Alexander Harkam va arbitra meciul CFR CLUJ - ASTANA, ajutat de asistentii Andreas Witschnigg si Andreas Staudinger (toti din Austria). DIGI SPORT transmite, miercuri, de la ora 21:00, CFR CLUJ ASTANA LIVE STREAM VIDEO ONLINE CHAMPIONS LEAGUE.…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019 Min. 86 GOL Viitorul! Andrei Artean, fostul jucator al lui ACS Poli Timisoara, marcheaza cu un sut de la 22 de metri, dupa respingere neglijenta a fundasilor CFR-ului. Min. 53 Primul sut pe poarta al Viitorului, de…

- Brașov, Oradea și Sfantu Gheorghe sunt considerate cele mai curate orașe din Romania, conform studiului Storia.ro , realizat in colaborare cu agenția de cercetare D&D Research. Studiul a analizat percepția cetațenilor asupra nivelului de curațenie din orașele și cartierele in care locuiesc. Clasamentul…