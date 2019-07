Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la „Dragoste fara secrete”, Carmen și Catalin au fost din nou protagoniștii unui val de controverse! Concurenții s-au rafuit in toata regula cu mama lui Catalin și dintr-o banala bataie cu perne, probabil, doamna Nicoleta și-a strigat toate supararile acumulate.

- Astazi, la „Dragoste fara secrete” s-a dat un adevarat razboi intre Laurențiu și Catalin, cel din urma fiind acuzat ca iși expune mult prea mult problemele din viața personala și a devenit un caz social. Dupa ce a ascultat ceea ce avea de spus Laurențiu la adresa lui, dar și la adresa lui Carmen și…

- S-au incins spiritele la „Dragoste fara secrete”. Dupa ce Laurențiu a lansat un atac dur la adresa lui Catalin, spunandu-i concurentului ca iși expune mult prea mult problemele personale in emisiune, Carmen a luat cuvantul și i-a spus acestuia „verde in fața” ce simte și ce gandește.

- Catalin de la Dragoste fara secrete a fost luat prin surprindere de un telefon, in direct. Pentru a astazi este ziua lui de nastere, cineva foarte drag a tinut sa-i faca o urare emotionanta.

- Distracție și multa voie buna in aceasta dimineața, in apartamentul lui Carmen și al lui Catalin. Cei doi concurenți de la Dragoste fara secrete și-au inceput ziua in cel mai haios mod.

- Momente grele pentru cuplul format din Carmen și Catalin. Cei doi au avut ocazia de a vedea un video cu fetița lor, de care le este extrem de dor și pentru care au luat decizia de a intra in concurs.

- Dupa plecarea cuplului Flory și Andrei, inca doi participanți s-au alaturat celorlalți, in competiția „Dragoste fara secrete”. Este vorba despre Catalin și Carmen, doi tineri xtrem de indragostiți, care au impreuna o fetița.

- Un scandal de proportii a avut loc in apartamentul unui cuplu din "Dragoste fara secrete". Madalin si Nicoleta s-au certat foarte tare, incat tanara vrea sa se desparta de el, fara sa ii mai acorde vreo sansa.