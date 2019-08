Stiri pe aceeasi tema

- Statul California a initiat vineri un nou demers in justitie impotriva guvernului lui Donald Trump pentru a lupta de aceasta data impotriva noilor reguli in domeniul migratiei in baza carora strainii care beneficiaza de ajutoare sociale si bonuri alimentare nu vor mai primi cetatenie americana, relateaza…

- Un tanar in varsta de 17 ani a fost injunghiat, marți seara, pe un teren de fotbal dintr-un parc al Sectorului 2 al Capitalei. Potrivit polițiștilor, banuit ca ar fi savarșit fapta este un alt adolescent, in varsta de 16 ani, care a fost condus la secție pentru audieri.„La data de 23 iulie…

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura au surprins in cateva imagini starea jalnica in care se afla cel mai frumos bulevard din Capitala: Kiseleff. ”Așa aratau ieri trotuarele pe Bd. Kiseleff in zona Arcului de Triumf și a Parcului Regele Mihai I, una dintre principalele artere ale orașului aflate…

- Parcul National din Sectorul 2 al Capitalei va fi modernizat in perioada urmatoare si va beneficia de o zona de aventura si tiroliana pentru copii. Investitia va fi realizata de Primaria Sectorului 2 prin intermediul Administratiei Domeniului Public (ADP). "Realizarea acestui obiectiv se inscrie in…

- Un tanar de 29 de ani din Capitala a fost retinut de oamenii legii, fiind suspectat de comercializarea drogurilor.Potrivit politiei, suspectul a fost escortat la Inspectorat pentru stabilirea circumstanțelor, ulterior asupra lui au fost depistate 11 pachețele de tip zip-lock cu masa

- Autoritatile judetene din Dambovita sunt ingrijorate de faptul ca Ministerul Transporturilor nu aloca banii pentru doua investitii vitale. Este vorba de reabilitarile DN 71 si DN 7. Doar pe DN 71, sute de tiruri vor transporta, in fiecare zi, marfa.

- Autoritatile municipale continua reabilitarea scuarurilor si parcurilor din Capitala. In plin proces de reamenajare este si scuarul de la intersectia strazilor Alexandru Hajdeu si George Coșbuc, din centrul istoric al Chisinaului.

- Premierul Viorica Dancila a spus ca Guvernul a cautat soluții pentru situația de la Valea Uzului, unde joi mai mulți maghiari au fost loviți de un grup de romani, care a rupt poarta cimitirului, iar una dintre propuneri vizeaza preluarea administrarii Cimitirului eroiilor de catre Ministerul Apararii…