- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai…

- Un grav accicentu rutier a avut loc, miercuri seara, în municipiul Constanța, pe soseaua Mangaliei. Din primele informații o familie formata din bunica, mama, tata și un copil de aproximativ trei ani a fost spulberata de o mașina, anunta Ziua de

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni de o ambulanța condusa de un șofer beat. In urma impactului femeia a decedat. O femeie a fost ucisa pe trecerea de pietoni in Bucuresti, iar fiica sa este in stare grava dupa ce o ambulanta condusa de un sofer baut le-a lovit in plin.…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort, scrie realitatea.net.

- O tanara de 27 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit in plin un copil cu autovehiculul pe care il conducea, desi minorul traversa strada pe marcajul pietonal.

- Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt a fost solicitat sa intervina duminica-dimineata, 11 februarie 2018, fiind sesizat faptul ca un barbat s-a aruncat de la fereastra apartamentului.

- Soferul care a lovit pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni a fost identificat si retinut de oamenii legii. Politistii au stabilit in urma anchetei ca acesta a fost ajutat de trei prieteni sa stearga urmele accidetului.

- Politistii au deschis doua doare penale pentru vatamare corporala din culpa si ancheteaza circumstantele in care un batran si un minor au fost accidentati de autovehicule, acestia fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale.

- In cursul zilei de vineri, va ajunge la Bucuresti, la Spitalul Bagdasar-Arseni, cu un elicopter SMURD, baietelul de 9 ani din Oradea pe care medicii l-au externat desi se afla in coma. Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, parintii baiatului i-au acuzat pe reprezentantii Spitalului…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- UPDATE Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 15 ani, care se angajase in traversarea drumului public pe marcajul pietonal si a acrosat-o. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Politistii din Motru au intocmit dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un copil de 4 ani a murit in spital, bolnav de meningita. Parinții au facut plangere. Articolul TRAGEDIE in spitalul din Motru! COPIL de 4 ani MORT de MENINGITA apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un docher a cazut ieri seara peste bord in Dana 39 a Portului Constanta. A fost scos din mare si resuscitat de cadrele medicale de la Ambulanta. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu s a mai putut face nimic pentru a i fi salvata, fiind declarat decedat la Spitalul Clinic Judetean…

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- O batrâna de 65 ani si un copil de sapte ani au ajuns la Spitalul Municipal din Tecuci, dupa ce au fost loviti pe o trecere de pietoni din localitate de un sofer care nu le-a acordat prioritate, se arata într-un comunicat transmis joi, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- La aproximativ trei luni de la un cumplit accident rutier ce a avut loc in apropiere de localitatea Cuza Voda judetul Constanta, una dintre victimele care a scapat cu viata a decedat pe un pat de spital. Este vorba despre Viorel Popescu, care a ajuns atunci in stare foarte grava la Spitalul Clinic Judetean…

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta in Piata Unirii din Capitala. O ambulanta care se grabea spre un caz, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost sulberata de un bolid.

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- Un copil in varsta de 1 an din localitatea vasluiana Vetrisoaia a fost transportat duminica dimineata in stare de inconstienta la spitalul din Husi, dupa ce s-a intoxicat cu fum urmare a unui incendiu.

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Un copil de 9 ani din Stana a ajuns in stare grava la spital dupa ce o arma de vanatoare s-a descarcat, distrugandu-i ambele picioare. Totul s-a intamplat joi, 4 ianuarie. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Copilul a suferi leziuni la nivelul celor doua picioare, in zona gambelor. Potrivit…

- O fetița de 6 ani din Germania a primit un telefon mobil cadou de Craciun a decis sa-și puna noua ''jucarie'' in funcțiune, sunand de 19 ori intr-o singura zi la singurul numar pe care il știa pe de rost, adica cel al poliției. Polițiștii, auzind doar vocea unui copil, și-au asumat o…

- Talharul i-a indoit degetele de la maini pana i le-a fracturat, apoi a continuat calvarul rupandu-i urechile. Agresorul a abandonat victima, in momentul in care a observat ca in ciuda torturii nu a gasit nimic de valoare in casa. Grav ranit, septuagenarul a fost transportat la un spital din Iasi. La…

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- Fata era pe trecerea de pietoni, iar un șofer de 27 de ani nu i-a acordat prioritate și a lovit-o, azvarlind-o cațiva metri in fața. Polițiștii și ambulanța au sosit la fața locului, fata fiind preluata conștienta, cu lovituri la cap și la șold. A fost transportata la spitalul barladean, unde este in…

- Polițiștii și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța, au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața pe drumul care leaga localitatea Pogana de Barlad, urmare a unui accident rutier. Un autoturism s-a izbit violent de un stalp de pe marginea drumului.

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Un autovehicul condus de un cetațean român s-a lovit frontal, luni, de un automobil în care se afla un cuplu italian. Evenimentul s-a produs pe strada provinciala dintre localitațile Borghetto Lodigiano și Graffignana.

- Accident de munca la Combinatul Oltchim, pe 12 decembrie. Un grav accident de munca a avut loc marți, 12 decembrie, la Combinatul Oltchim Ramnicu Valcea. Doi muncitori au intrat intr-un recipient de colectare a reziduurilor și s-au intoxicat cu substanțe emanate din interior. Patru ambulanțe,…

- – politistii l-au retinut pentru 24 de ore si il duc la Parchet cu propunere de arestare preventiva Vineri seara, politistii bacauani au reusit sa dea de urma soferului care, joi seara, a accidentat un baiat de 17 ani si pe sora acestuia de 21 de ani, pe o trecere de pietoni de pe strada […] Articolul…

- Peste 20 dintre de politisti din judetul Hunedoara au donat sange, in dorinta de a-l ajuta Dan Ciprian Sfichi, politistul din Suceava ranit grav, dupa ce a fost atacat cu o sabie, de un interlop.

- Dimineata plina de accidente in vestul tarii. Dupa ce o femeie si-a pierdut viata in Timișoara, azi dimineața, fiind lovita de un tir cand trecea printr-un loc neregulamentar, o alta femeie, de aceasta data in Resita, a fost acrosata. Incidentul a avut loc in jurul orei 07.30, pe strada Fagarasului.…

- Un bebelus a ajuns la spital cu arsuri ale cailor respiratorii, dupa ce parintii i-au dat sa bea apa din minibarul unui hotel de 4 stele din Covasna, insa s-a dovedit ca in sticla era o substanta...

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, pe strada Fagarașului din Reșița. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca o femeie in varsta de 30 de ani, din Reșița, aflata la volanul unui autoturism, a ieșit dintr-o parcare din apropierea Spitalului Județean iar la efectuarea…

- Polițiștii Biroului Rutier Brașov au constatat luni producerea unui accident rutier pe str. Avram Iancu, din municipiul Brașov. O femeie de 25 ani care a condus un autoturism pe str. Avram Iancu, dinspre str. Nicopole spre str. Iuliu Maniu, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 23 ani, angajata…

- O femeie de 56 de ani a fost lovita, sambata, pe o trecere de pietoni situata pe strada Lunga din municipiul Codlea, de un șofer in varsta de 30 de ani. Conducatorul auto nu a acordat prioritate de trecere victimei angajate in traversarea regulamentara a strazii și a accidentat-o. In urma impactului…

- Tragedia s-a produs la orele pranzului, pe o trecere de pietoni din apropierea unui hotel. Pietonul a fost izbit in plin de o masina, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice. Grav ranit, omul si-a dat ultima suflare pe caldaram, chiar sub ochii medicilor. Etilotestul a aratat ca soferul…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri dimineața, în cartierul clujean Someșeni.”La data de 29 noiembrie 2017 a.c., în jurul orei 06:15, pe strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat…

- O fetita de numai sapte ani a ajuns la spitalul din Resita in urma unui incident nefericit. Mama fetitei a sunat la 112 solicitand interventia rapida a medicilor dupa ce, sustine ea, fiul ei a varsat o oala cu apa fiarta pe fiica de sapte ani. O ambulanta a preluat-o pe fetita si a transportat-o la…

- O femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite in plin in timp ce traversau o strada din Aiud, pe trecerea de pietoni. Potrivit news.ro, in urma impactului foarte violent femeia a decedat, iar fetita a fost ranita grav suferind mai multe fracturi.…

- Potrivit primelor informații, soferul vinovat are de 24 de ani si este din Campia Turzii. Tanarul conducea o autoutilitara pe DN1C dinspre localitatea Apahida, inspre Cluj-Napoca, cand a lovit-o pe fetita de 10 ani care voia sa traverseze strada pe trecerea de pietoni. Copila a fost transportata…