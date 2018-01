Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Petre Apostol Ieri, a avut loc tragerea la sorti a tabloului principal la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, programat sa inceapa in data de 15 ianuarie, la Melbourne. Pentru prima data in cariera, jucatoarea prahoveana Ana Bogdan (25 ani, locul 107 WTA) a fost direct acceptata pe…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- Administratiile de la Ankara si Kremlin au semnat un contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari in urma caruia Federatia Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400. Acordul a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat…

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Kremlinul a declarat, marti, ca Rusia este pregatita sa devina mediator in discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor, daca ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest rol, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Ministrul german de Finanțe a salutat o propunere a ministrului francez de Finanțe, Bruno Le Maire, de a cere omologilor sai din G20 sa ia in considerare introducerea unor reglementari comune pentru bitcoin. Ingrijorarile sunt impartașite și de guvernul italian, care este la randul sau deschis pentru…

- Administratia Donald Trump a acuzat, luni, Rusia de amestec in afacerile interne ale tarilor din intreaga lume, evitand insa sa acuze Moscova de imixtiune in scrutinul prezidential american din 2016, potrivit noii Strategii pentru siguranta nationala a SUA, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Marea Britanie si aliatii NATO trebuie sa apere cablurile subacvatice impotriva unui potential atac al marinei din Rusia care ar putea opri tranzactii de trilioane de dolari, a avertizat seful Statului Major a armatei britanice, informeaza Reuters.

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Echipele Romaniei, Franței, Rusiei, Germaniei și Serbiei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, dupa primele desfașurarea primelor trei etape din faza grupelor. Sursa foto: Simplywunderbar — Handball-WM der Frauen 2017 / Facebook …

- Ambasadorul la Moscova, Jon Huntsman, a facut cateva declaratii pentru presa ruseasca unde explica motivele racirii relatiilor intre Kremlin si Casa Alba. Cum era si de asteptat principalul motiv a fost implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale de anul trecut. Procesul se afla in plina desfasurare,…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. …

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Parlamentarul și omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marți seara de poliția franceza pe aeroportul din Nisa în legatura cu un caz de evaziune fiscala, a anunțat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters, informeaza Agerpres. Kerimov este plasat pe poziția…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- „Ieri, a avut loc un incident in Norvegia. A fost prezentat un fel de 'stand cu dușmani'. Pe acest stand, ei au pus fotografia lui (Mustafa Kemal) Ataturk și numele meu'', a declarat Erdogan vineri intr-o reuniune la Ankara a partidului sau Justiție și Dezvoltare (AKP), aflat la guvernare, conform ziarului…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decât un partener în construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcând ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate în septembrie…

- Instrucțiunile sunt cuprinse intr-un document detaliat, de șapte pagini, pe care Kremlinul l-ar fi expediat, luna trecuta, catre 45 de companii din sectorul energetic și al utilitaților. Tematic, accentul este pus pe scenarii ce vizeaza dezvoltarea de noi locuri de munca, realizari științifice și inalta…

- Chiar daca forțele pro-UE vechi sunt discreditate sau colapsate, iar cele noi nu au intrat înca în posesia pârghiilor de putere, potrivit unor sondaje, simpatiile proeuropene se reabiliteaza, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN.…

- Un acord intre Washington si Moscova ar salva multe vieti, a declarat sambata presedintele american Donald Trump dupa un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la un summit in Vietnam, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Am cazut de acord foarte rapid", le-a spus Trump…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Filipinezii sunt recunoscatori Rusiei pentru furnizarea de arme și camioane pentru combaterea grupurilor teroriste care opereaza in țara și intenționeaza sa continue sa coopereze cu Moscova in sfera militara, a declarat președintele filipinez, Rodrigo Duterte, in cadrul unei intalniri cu liderul rus…

- Ungaria va incepe in zilele urmatoare sa acceseze creditul oferit de Rusia pentru a finanta extinderea centralei nucleare de la Paks, in prima faza urmand sa fie finantate cheltuieli in valoare de 98 de milioane de euro, a declarat marti secretarul de stat Attila Aszodi, transmite Reuters.…

- Robert Mueller si procurorii sai indeamna tribunalul sa accepte un acord cu privire la plata unei cautiuni doar daca Manafort face lumina deplin asupra finantelor sale in instanta, potrivit unui memorandum. Procurorii au subliniat ca avocatii lui Manafort nu au justitifcat valoarea uneia dintre…

- Mii de oameni - peste 20.000 potrivit unor estimari - au fost evacuati duminica din centre comerciale, cinematografe, teatre, muzee si hoteluri din Moscova dupa primirea unor amenintari cu bomba care s-au dovedit a fi false, au informat media locale, care citau serviciile de urgenta din capitala…

- Peste 260 de oameni au fost arestați in Moscova, dupa ce au luat parte la o manifestație neautorizata impotriva lui Vladimir Putin. Protestul a avut loc la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, care traiește in exil in Franța, noteaza AFP Viaceslav Malțev, fost candidat la alegerile legislative…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- Comisia Electorala din Marea Britanie investigheaza sursele de finantare a campaniei pentru Brexit, in contextul speculatiilor referitoare la implicarea Rusiei in acest proces, scrie Reuters.Principalul vizat este magnatul Arron Banks, cel mai mare donator la fondul de campanie anti-UE.

- Compania aeriana olandeza KLM va imparți sloturile sale de zbor de pe aeroportul Schiphol (Amsterdam) cu compania aeriana de marfa ruseasca Air Bridge Cargo (ABC), dupa ce Moscova a amenințat ca va interzice olandezilor accesul in spațiul aerian al Rusiei. Autoritațile aviatice din Rusia și Olanda negociaza…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat ca Germania și Rusia sunt departe de relațiile normale din cauza anexarii ilegale a Crimeei și a agresiunii Rusiei in Donbas. Declarația a fost facuta dupa intalnirea președintelui german cu Vladimir Putin la Kremlin, raporteaza Reuters. „Suntem…

- Presedintii Germaniei si Rusiei, Frank-Walter Steinmeier si Vladimir Putin, au pledat, in cursul unei intalniri care a avut loc la Moscova, pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, informeaza site-ul publicatiei Die Zeit. "Sunt si raman convins ca trebuie sa contracaram tendintele de…