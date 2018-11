Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Republica Moldova are una dintre cele mai înalte rate de violența între semeni, arata datele unui raport global UNICEF. Țara noasta ocupa poziția a treia în clasament dupa Lituania și Letonia. Potrivit raportului, 57% dintre copiii de 13-15…

- Mii de locuitori au fugit din case, inundate de o ruptura a unui baraj, care a blocat principalul drum din Myanmar, relateaza AFP preluat de news.roDonald Trump, avertisment fara precedent: 'Va exista violența'. Inregistrarea audio obținuta de New York Times ”Nu avem date exacte despre…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat in timpul unei intalniri cu lideri evanghelisti ca democratii vor face schimbari rapide si in mod violent daca republicanii nu vor castiga alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie, conform unei inregistrari audio obtinuta de New York Times,…

- Jandarmeria Romana a postat pe contul de Facebook imaginile filmate de operatorii sai, in care sunt suprinse atacurile huliganilor de la mitingul din 10 august. “€Avand in vedere speculațiile din spațiul public referitoare la intervenția jandarmilor din data de 10 august a.c., va prezentam succesiunea…

- Intr-o postare pe Facebook, liderul grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, susține ca reprimarea violenta a protestelor de strada este iandmisibila și subliniaza ca dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite…

- ”Cand un Guvern este incompetent și incapabil sa rezolve adevaratele probleme ale oamenilor și ale țarii - atunci recurge la violența și la propaganda absurd de mincinoasa”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca incidentele produse la Bucuresti au fost "de o violenta inacceptabila", subliniind ca formatiunea politica pe care o reprezinta condamna orice forma de manifestare extremista si orice tip de agresiune. "Protestul este un drept democratic fundamental,…

- ”Nu stiu cine a ales ziua de 10 august. In 1792, "les sans-cullotes" luau cu asalt Palatul din Tuileries. Orice asemanare (simbolic vorbind) cu realitatea e absolut intamplatoare”, a scris Raluca Pruna pe Facebook, ulterior revenind cu un nou mesaj: ”Nu instig la nicio insurectie. Ghilotinele exista…