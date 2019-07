Stiri pe aceeasi tema

- "Faptul ca nici macar utilitatile nu se pot plati pune muzeele in imposibilitatea de a indeplini cea mai importanta functie a acestora, cea de pastrare in conditii de siguranta a mostenirii culturale a poporului roman si genereaza un disconfort major persoanelor care lucreaza in aceste institutii,…

- Ziua Program Sambata – 15 iunie 09:00 – 17:00 Duminica – 16 iunie inchis Luni – 17 iunie inchis Marți – 18 iunie 09:00 – 17:00 Accesul in spațiile expoziționale se poate face pana la ora 16:30. Source

- Marti, 28 mai, incepand cu ora 15.00, la Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza”, Bd. Traian nr. 8, Baia Mare, are loc vernisajul expoziției naționale itinerante „Minerale și asociații minerale din Romania”. Expoziția face parte din proiectul cultural „Minerale romanești – contributor la patrimoniul…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, si mai multi componenti ai loturilor nationale, au participat, vineri seara, la vernisajul expozitiei "Rugby, Natural!" de la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", avand ca tema simbolistica elementelor naturale prezente in diferitele…

- PROGRAMUL activitaților organizate de Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare in cadrul ”Zilelor Maramureșului – 2019” 17.05.2019 Vizitarea Expoziției permanente (orele 09.00 – 17.00); Vizitarea Expozițiilor temporare: „Minerale in filatelia romaneasca” și „Minerale și asociații minerale…

- Cea de a 15-a ediție a Nopții Muzeelor va avea loc pe 18 mai, la nivel național, și propune publicului expoziții, intervenții și experimente artistice, proiecții, dans, piese de teatru și concerte. Inițiat de Ministerul Culturii și Comunicarii din Franța, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și…

- Expozitia personala de arta fotografica „ROMANIA in straie traditionale” este o expozitie-eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de cultura din tara si din strainatate cele mai importante valori ale portului traditional din Romania. Vernisajul expozitiei va avea loc luni, 13 mai,…

- Prima expozitie, "O prietenie regala: Grigore Antipa si Regii României 1892-1944", ce se va desfasura între 16 mai - 30 iunie 2019, va aduce în atentia publicului o serie de bunuri culturale provenite din colectiile unor institutii de prestigiu, precum Muzeul National…