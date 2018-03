Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 84 de ani se plangea ca iși pierdea foarte des echilibrul și s-a dus la doctor pentru a afla care e problema. Medicii din Irlanda de Nord au facut o descoperire care i-a lasat fara...

- Joy Smith a fost diagnosticata cu cancer in luna august, in 2016. Medicii i-au spus ca mai are 6 saptamani de viata. S-a vindecat de cancer cu un singur produs. Joy Smith are 52 de ani si este din Coventry. In august 2016, femeia a fost diagnosticata cu cancer la stomac si la intestine. In […] The post…

- Majorarile care se aplica de la 1 martie salariilor medicilor si asistentilor din sistemul public de sanatate, impreuna cu efectele revolutiei fiscale, vor duce inevitabil la cresterea preturilor in sistemul privat si chiar inchiderea unor clinici. Si asta pentru ca, in timp ce Guvernul va asigura spitalelor…

- Update: Una dintre femeile grav ranite in accident a murit la spital. Aceasta avea doar 24 de ani și se afla la volan cand s-a intamplat totul. Pe scaunul din dreapta era mama ei, cea de-a doua femeie care a fost dusa la același spital și care este in continuare in coma. Medicii sunt rezervați…

- O femeie, angajata a Primariei Medgidia, s-a aruncat de pe un pod in canalul Dunare-Marea Neagra. Femeia de aproape 50 de ani a fost scoasa de pompierii ISU Dobrogea din apa și a fost transportata la spital, unde a murit. Apropiații spun ca Dana P. ar fi intrat in depresie din cauza unor probleme la…

- UPDATE 15:05: Marturie incredibila a unui martor care a ajuns imediat la locul accidentului. “Cand am ajuns acolo, șoferul și femeia mai in varsta din fața stateau cu ochii deschiși, dar nemișcați. Am vazut-o mai incolo pe femeia aruncata din mașina și declarata decedata. Imediat cei de la SMURD le-au…

- O femeie a ajuns la spitalul central din Changsha, China, plangandu-se ca de cateva zile avea o mancarime in urechea stanga. Medicii au fost socati cand au vazut ca avea acolo. Pacienta s-a prezentat la spital, acuzand dureri la nivelul organului auditiv, dar nu i-a trecut prin minte nicio clipa ca…

- Sfaturi extrem de importante ale medicilor pentru a face fata frigului. Statul in frig poate cauza hipotermie, degeraturi, dar si probleme legate de starea psihica, precum somnolenta, pierderile de memorie sau dificultatile de vorbire. Medicii atrag atentia ca, pe vreme friguroasa, se pierde pana…

- Gripa mortala mai face o victima in județul Cluj. O femeie de 59 de ani s-a stins pe patul Spitalului din Dej. Medicii susțin ca s-a confirmat virusul gripal in organismul femeii. Este al doilea deces din cauza gripei in județul Cluj, iar la nivel național numarul deceselor din cauza virusului gripal…

- Femeia in varsta de 50 de ani mergea pe o strada intens circulata cand o bucata de tencuiala de la un balcon s-a desprins si a lovit-o in cap. Trecatorii au sunat de urgenta la 112. O ambulanta a ajuns la fata locului, iar femeia a fost transportata la spital. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- O soferita a transformat o parcare intr-un cimitir de masini, in doar cateva clipe, cat a incurcat - se pare - pedala de frana cu acceleratia. Cu o viteza uluitoare, spun martorii, a urcat cu bolidul de multi cai putere pe trotuar, a rupt un stalp de iluminat din beton apoi a luat la rand ca la popice…

- Patru noi decese provocate de virusul gripal au fost confirmate de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 22. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibilea confirmat patru noi decese cauzate de…

- "De la 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salariile brute, vor creste fata de luna ianuarie cu salariile…

- O femeie din Bangladesh a nascut un bebeluș care arata precum un batran de 80 de ani! Medicii au fost șocați cand l-au vazut pe micuț, pentru a fost prima data cand s-au confruntat cu un asemenea caz.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura.

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, in Romania, printre care unul la Cluj-Napoca. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT). Medicii atrag atenția…

- Ann Cameron, o femeie nascuta in Rice Lake, Wisconsin a descoperit in 2012 ca are cancer de colon, la numai șase luni dupoa ce trecuse prin cele mai grele momente din viața ei: decesul soțului ei pe acre l-a iubit enorm. Dupa luni de tratamente recomandate de cațiva medici la care a mers pentru a-i…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Targu Jiu se confrunta iarasi cu o criza acuta de sange. Medicii fac un apel disperat si ii roaga pe oameni sa le vina in ajutor. Urgent este nevoie de grupele de sange A negativ si B negat...

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat. Barbatul a fost prins, in noaptea…

- O femeie a ajuns vineri la amiaza la spital, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe șoseaua Cluj – Gherla, in zona localitații Jucu. In jurul orei 13, un șofer de 38 de ani din Gherla, care circula cu un autovehicul pe direcția Cluj-Napoca spre Gherla, in momentul…

- Elisabeth este femeia care doneaza foarte mult lapte matern! Ea este diagnosticata cu un sindrom numit hiperlactoza materna si produce zilnic aproape patru litri de lapte. Ea il doneaza mamelor care nu produc suficient lapte pentru pruncii lor.A

- Medicii sustin ca tigarile electronice IQOS care nu ard tutunul, ci il fierb, contin de patru ori mai multa nicotina decat tigaretele obisnuite și ca sunt extrem de periculoase pentru sanatate.

- Principalele organizatii profesionale ale medicilor de familie din Capitala acuza Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) ca vrea sa creasca nejustificat numarul medicilor de familie, pr...

- Medicii de la un spital din judetul Botosani azu avut parte la urgente de un caz mai putin obisnuit. O femeie in varsta de 40 de ani s-a prezentat la camera de garda cu putin dupa miezul noptii si a spus ca are dureri foarte mari in zona abdominala, dar si in zona rinichilor.

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurențiu Mihai, a prezentat, miercuri, ministrului sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri pentru reducerea birocrației si imbunatațirea activitatii din sistemului asigurarilor sociale de sanatate, printre care, creșterea numarului…

- O femeie in varsta de 39 din Sibiu a decedat intre Craciun si Anul Nou, dupa ce i s-a facut rau. Rudele femeii spun ca de vina sunt cei din sistemul medical, care au plimbat-o intre spitale. Maria Ciorogar a ajuns cu stari de voma la Spitalul Judetean Sibiu, Unitatea de Primiri Urgente, pe 28 decembrie,…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Medicii care au lasat-o singura pe tanara de 19 ani sa avorteze intr-o baie de la Institutul Mamei și Copilului ar putea fi cercetați penal. Poliția a deschis un dosar pentru neglijența in serviciu.

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- O femeie din Marea Britanie a fost la un pas sa-si piarda vederea dupa ce mai multe fragmente de sclipici de pe o felicitare de Craciun i-au patruns în ochi, informeaza miercuri Press Association. Femeia în vârsta de 49 de ani s-a adresat sectiei de oftalmologie din cadrul…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Președintele CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, afirma ca programul de lucru al Casei va fi prelungit pentru medicii de familie care doresc sa semneze contractele-cadru, precizand ca aceste cadre medicale vor beneficia de asistența din partea instituției. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a transmis,…

- La cabinetele medicilor de familie au aparut anunțuri prin care pacienții sunt informați ca nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Medicii de familie nu au semnat contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru anul 2018, dupa ce instituția nu a dat curs solicitarilor medicilor legate…

- Medicii de familie nu acorda servicii decontate incepand de astazi, 3 ianuarie. Reprezentantii Societatii Nationale de Medicina a Familiei (SNMF) au precizat pentru agentia de stiri Mediafax ca, incepand de miercuri, nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Astfel, daca va…

- S-au petrecut clipe infioratoare in Iasi. O femeie s-a aruncat in aceasta dupa-amiaza de la etajul al optulea al unui bloc de pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes.

- Recomandari ale medicilor pentru masa de Craciun Foto: Arhiva. Este a doua zi de Craciun, si dupa o zi petrecuta în familie cu daruri si mese pline, astazi este rândul vizitelor la rude si prieteni, unde petrecerea continua. Medicii recomanda evitarea supraalimentatiei si…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Scandal, ieri, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. O femeie, de 35 de ani, din municipiu, s-a prezentat ieri- dimineața la secție, dupa ce a fost mușcata de un caine fara stapan, insa ...

- Scandalul dintre cei doi a pornit pe fondul geloziei excesive. Sotia s-a intors tarziu acasa, iar barbatul, nervos, a inceput sa o loveasca cu picioarele in abdomen. A doua zi, femeia a fost luata de ambulanta si transportata la spital cu dureri groaznice. Medicii au dus-o direct in sala de operatie,…