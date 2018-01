Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a spus, marți, ca podul care va traversa Somesul Mic, in continuarea A3, spre Campia Turzii, va fi dat in functiune in toamna. „Acolo, deocamdata, suntem in discutie cu Hidroelectrica. Urmeaza…

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite, scrie MEDIAFAX. Citeste…

- "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat…

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, tronson de aproximativ 12 kilometri care leaga municipiul Aiud si Decea, va fi deschis cel mai probabil pana in martie dupa ce o comisie de inspectie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a descoperit anumite neconformitati si ca nu sunt…

- Pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, intre Aiud si Decea, s-ar putea circula incepand cu luna martie, in prezent nefiind intrunite elementele pentru siguranta rutiera, a declarat, marti, in judetul Alba, purtatorul de cuvant al al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Anunțul facut vineri de Ministerul Transporturilor vizeaza inceperea lucrarilor de la Pasajul Domnești. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) e emis ordinul pentru demararea proiectului in valoare de aproximativ 91,55 milioane lei, fara TVA.

- Primaria Golești va avea un sediu nou, iar acesta va fi unul extrem de modern și cu spații generoase. Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca a semnat contractele de finanțare la doua investiții. Este vorba de proiectele privind construirea unui sediu pentru primarie…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Președintele Senatului a avut o reacție furibunda referitoare la mandatul colectiv de interceptare dat in campania electorala din 2014, in baza caruia mai mulți politicieni, printre care și el, au fost urmariți și ascultați. „Acest mandat a vizat toata perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor…

- Cea mai buna veste pentru locuitorii din zona Prelungirea Ghencea-Domnești, dar și pentru șoferii care folosesc Centura Capitalei, a venit in sfarșit, dupa ani de așteptare. Ordinul de incepere pentru constructia Pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018 și nimic nu mai…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, fac imposibila receptionarea lor anul acest, au anuntat, vineri, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In plus, acestia transmit ca antreprenorii trebuie sa respecte…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- O tanara de 25 de ani a murit, marti seara, dupa ce a fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in statia Dristor 1. Politia Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou miercuri dimineața. Suspecta, identificata prin sistemul de supraveghere video, este in varsta de…

- Echipa de fotbal FCSB și-a aflat, luni, adversara din șaisprezecimile competiției europene Europa League, pe care o va intilni in luna februarie a anului viitor. Formația antrenata de Nicolae Dica va juca impotriva italienilor de la Lazio Roma, dupa extragerea ce a avut loc, luni, de la ora 14, la Lyon.…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. ”Trebuie sa fim constienti ca,…

- Deputații au adoptat, miercuri seara, pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Votul final urmeaza sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. In ceea ce privește raspunderea magistraților,…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei, potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Finantelor. Ca ordonatori…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Conflicte violente au izbucnit, sambata, in Piața Victoriei, intre protestatari și forțele de ordine, cateva persoane fiind ridicate și conduse la secția de poliție pentru audieri. Aproximativ 20 de protestatari s-au imbrancit cu jandarmii care incercau sa-i mențina in perimetrul Pieței Victoriei. Manifestanții…

- Poliția a deschis o ancheta fara precedent, miercuri seara, dupa ce ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuiește. Vom reveni cu detalii. Stirea Ancheta fara precedent. Dispozitiv de inregistrare, in casa ministrului de interne a…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Circulația vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie pe anumite tronsoane de drum de pe A2, DN 7 și DN 39, in intervale orare specifice, potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Procurorul general Augustin Lazar a efectuat o vizita de lucru in Serbia, context in care a fost semnat un memorandum privind cooperarea intre Parchetele din cele doua țari in domeniul combaterii infracționalitații transnaționale. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, documentul stabilește…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a lansat, luni seara, un atac dur la adresa șefului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Panhonțu, despre care a sugerat ca ar incerca sa racoleze oameni de la PSD. Liderul PSD i-a transmis lui Pahonțu sa-și vada de SPP, nu de racolari…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- O portiune de tavan a cazut, vineri, la scoala gimnaziala ”Alexandru Popescu” din Alexandria. Trei copii au fost raniti usor. Estera Stancu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, a declarat ca o portiune mica de tavan a cazut, vineri, intr-o sala de curs a scolii gimnaziale…

- Lucrarile pentru Pasajul Suprateran Giratoriu de la intersecția Șoselei de Centura cu Prelungirea Ghencea/Strada Tudor Vladimirescu (Domnești) urmeaza fi demarate in prima jumatate a anului viitor. Potrivit unui comunicat oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere remis…

- Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Surse guvernamentale citate de MEDIAFAX au precizat ca inca nu au fost primite toate avizele. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie,…

- Dosarul disjuns din “cazul Colectiv” se afla in instrumentare și astazi, la doi ani de la tragedie. Anunțul a fost facut, marți, de Parchetul General care argumenteaza durata cercetarilor prin faptul ca sunt inca in curs de efectuare circa 80 de expertize medico-legale complexe privind leziunile traumatice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila de vineri, de la ora 21, pana luni, la ora 23. Potrivit meteorologilor, din noaptea de vineri spre sambata…

- Un ONG a dezvoltat o campanie de anticorupție pe cat de hazlie, pe atat de periculoasa pentru incalcarea unor drepturi și libertați, promovand un tip de joc atat printre romani cat și printre turiștii straini care viziteaza Bucureștiul. Acest joc, prezentat in exclusivitate de Ana Maria Roman in ediția…

- Ministerul Transporturilor a emis autorizatia de construire pentru lucrari de intretinere a podului vechi peste raul Buzau din localitatea Maracineni, obiectiv care leaga Muntenia de Moldova, potrivit prefectului judetului Buzau, Carmen Ichim, citata de News.ro. Conform lui Ichim, durata totala a…

- Fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților (ANRP), Ingrid Mocanu, a mers, marți dimineața, la Parchetul General, pentru a depune o plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva procurului DNA care a instrumentat dosarul in care și ea a fost pusa sub acuzare.…

- Responsabilii din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) n-au ezitat si, dupa ce au aflat ce anunta meteorologii pentru perioada urmatoare, au dispus limitarea traficului rutier pe DN 67 C – Transalpina. Conform Centrului Infotrafic, Transalpina va fi inchisa circulatiei…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut luni Curții Constituționale a Romaniei (CCR) sa constate și sa soluționeze conflictul juridic de natura constituționala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte și Ministerul Public – Direcția Naționala Anticorupție, pe de alta parte, in cazul…

- Procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala” a incercat, luni, sa treaca drept victima in fața magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) – pe care vrea sa-i convinga sa anuleze decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in baza careia a fost suspendat din funcție. Negulescu…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Parlament, ca in arhiva SIPA sunt mai multe categorii de documente, intre care și unele care conțin informații despre viața privata a unor persoane. Prezent la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, Tudorel Toader le-a spus jurnaliștilor,…

- Compania de consultanța EY Romania a publicat o analiza a problemelor practice pe care le au companiile care aplica plata defalcata a TVA. Analiza este semnata de Alex Milcev, partener in EY Romania și lider al Departamentului de asistența fiscala și juridica, iar Sursa Zilei o publica fara modificari:…

- Gheorghe Stan, inspector sef adjunct al Inspectiei Judiciare, este audiat, luni, de la ora 10.00, in fata procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a isi sustine punctul de vedere referitor la controlul efectuat la DNA si la raportul intocmit ca urmare a verificarilor. Gheorghe…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, vineri, in cadrul ședinței CSM, ca Inspecția Judiciara (IJ) va deveni o instituție independenta, autonoma și ca va face aceasta propunere de modificare a proiectului privind legile justiției. „Veți vedea la finalul proiectului o dispoziție tranzitorie…

- Maria, fiica cea mare a celor doi soti, este sfasiata de durere si marturiseste ca si-a visat parintii. „Eu, inainte ca ei sa pateasca ce au patit, 5-6 luni de zile nu i-am vazut. Tot mi-am dorit sa ma duc la ei sa ii vad in viata si nu am reusit, din cauza problemelor, copiilor. Am copilasi…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat la audieri pentru joi, 19 octombrie, incepand cu ora 10.00, pe ministrul justitiei Tudorel Toader, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati și fostii ministri ai justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean.…

- Fostul sportiv Dinu Pescariu a vorbit, intr-un interviu la Antena3, despre vizitele fostului prim adjunct al directorului SRI Florian Coldea la terenurile de tenis, despre intalnirile cu Traian Basescu, dar si despre dialogul sau cu cea mai puternica persoana din sistem. „E neplacut sa vezi cum o cariera…