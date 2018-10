Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii structurilor din cadrul Primariei Capitalei au montat duminica noapte 10.000 de paturi de campanie si saci de dormit si au pregatit 1.400 de portii de hrana in tabara de sinistrati amenajata la Arena Nationala, in cadrul exercitiului Seism 2018. Peste 500 de angajati ai municipalitatii…

- Potrivit MAI, pana duminica seara, conform scenariului exercitiului Seism 2018, s-au inregistrat peste 3.000 de persoane decedate, peste 5.000 de persoane ranite, aproximativ 40.000 de persoane fara adapost, 35.000 fara electricitate si 45.000 fara apa potabila. De asemenea, au fost afectate peste…

- Șapte persoane au ajuns la spitalul din Harlau, județul Iași, dupa ce au luat parte la o pomenire organizata in localitatea Ceplenita. Reprezentantii Spitalului Harlau au menționat ca sase persoane au ajuns in noaptea de sambata spre duminica la unitatea medicala, cu forme severe de toxiifectie alimentara,…

- Familiile elevilor din Bucuresti pot depune incepand de luni dosarele pentru obtinerea ajutorului financiar in valoare de 750 de lei de la Primaria Capitalei pentru aparatul dentar, potrivit Primariei Capitalei, scrie Mediafax. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, parinții sau reprezentanții…

- Guvernul sirian este pregatit sa isi asume revenirea unui milion de refugiati in contextul eforturilor de reconstructie sprijinite de Rusia, a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, potrivit AFP. 'Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion…

- Jandarmeria Capitalei a identificat, in urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti de pe Arena Nationala, cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice, fiindu-le intocmite actele de sesizare in vederea cercetarii penale. "In urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti…

- Romania achiziționeaza prin fonduri europene tabere pentru sinistrați, care vor putea adaposti circa 8.000 de persoane, și vor fi amplasate in fiecare județ, a spus, sambata, la Alba Iulia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat. Raed Arafat a fost intrebat…