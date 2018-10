#ExerciţiuSeism2018/565 de oameni au fost salvaţi în cursul nopţii Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca, in cursul noptii de duminica spre luni, 565 de oameni au fost salvati, insa 186 de persoane sunt inca prinse sub daramaturi, iar peste 4.700 sunt disparute.



Potrivit unui comunicat al IGSU, pe parcursul noptii, 133 de persoane ramase fara adapost au fost transferate in tabara de sinistrati instalata in zona localitatii Voluntari, judetul Ilfov.



Conform scenariului, in cadrul exercitiului de simulare a unui cutremur major produs in Romania, luni dimineata, se inregistreaza peste 3.000 de persoane decedate, 5.200 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

