Stiri pe aceeasi tema

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.

- Criza din Hong Kong escaladeaza: polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc, spray-uri cu piper și gaze lacrimogene impotriva zecilor de mii de manifestanți care au inconjurat sediul administrației.

- Conducerea forului legislativ din Hong Kong a anuntat ca sedinta prevazuta initial sa inceapa la ora locala 11:00 (03:00 GMT) va avea loc la o data ulterioara, fara a oferi insa alte detalii.Mii de protestatari au blocat inca de la primele ore ale diminetii principalele doua bulevarde din…

- Zeci de mii de persoane protesteaza in Hong Kong fata de o lege privind extradarea despre care criticii sustin ca va permite Chinei sa persecute oponentii sai politici din regiune, informeaza BBC, potrivit news.ro.Proiectul de lege va permite cereri de extradare de la autoritatile din China,…

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- Un grup de 10 elevi din clasa a XI-a ai Liceului de Arte “Sigismund Toduța“ din Deva, vor participa in perioada 7 mai-13 iunie 2019 in orasul Ningbo (provincia Zhejiang) din China, in cadrul unui acord de parteneriat semnat intre Liceul de Arte “Sigismund Toduța“ și Școala de Afaceri Externe din…

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al "noului drum al matasii", informeaza AFP potrivit Agerpres Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- Kunxun (foto) este o clona a unui caine lup Huahuangma, in varsta de 7 ani, angajat la postul de poliție Pu'er, din Provincia Yunnan, si este considerat unul dintre cei mai buni caini detectivi din țara. Proiectul clonarii a fost realizat de Ministerul Securitații Publice, care a stabilit…