Executată de un pedofil după ce i-a agresat sexual fetele minore. Instanța a decis în favoarea bărbatului Mama minorelor a povestit despre experiența ingrozitoare prin care a trecut și cum a descoperit ce s-a intamplat cu fetele ei. „Intr-o zi au apucat sa vina fetele mai repede decat de obicei și normal ca am intrebat de ce au venit așa repede. Mi-au spus ca e un batran care le aduce cu mașina. Și le-am spus ca vreau sa-l cunosc și eu. Am mers la cumparaturi și vizavi s-a oprit el sa ma intrebe daca sunt mama copiilor. Mi-a zis ca vai ce copii cuminți și ce bine crescuți. M-a lasat in zona, era un magazin acolo, și mi-a zis ca imi da patru milioane. A zis ca vrea sa ma ajute, dar eu nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ doua milioane de romani și-au primit banii platiți pe taxa auto, dar mai sunt și alte cereri de soluționat, a declarat șefa ANAF, Mirela Calugareanu. Persoanele carora nu li s-a restituit suma platita pana acum sunt așteptate la ANAF pentru a-și completa dosarul, urmand sa-și primeasca ulterior…

- Emanuel Ungureanu a facut un apel public catre Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, pentru ca Institutul Clinic de Urologie și Transplant din Cluj-Napoca sa primeasca finanțare suplimentara de la stat.

- O institutie din subordinea Primariei Iasi este buna de plata. Instanta a obligat Directia de Asistenta Sociala (DAS) sa achite unui fost angajat daune morale in valoare de 10.000 euro. Decizia este definitiva, fiind pronuntata recent de Curtea de Apel Iasi. Reclamantul a aratat in instanta ca i s-a…

- O comuna din Timis va primi fabuloasa suma de un milion de euro! Banii sunt alocati de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.... The post Un milion de euro pentru o comuna din Timis! Plus o investitie de alte cinci milioane, cu 400 de locuri de munca appeared first on Renasterea…

- Peste 45 de milioane de euro au ramas la Cluj-Napoca dupa festivalul UNTOLD, cheltuiți de cei peste 300.000 de spectatori din afara orașului. Banii se vor regasi in impozite și taxe locale, dar și in incasari pentru afacerile locale sau pentru cei care și-au inchiriat apartamentele, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…

- Cluj-Napoca a semnat contracte de finantare in valoare de aproape 630 de milioane de lei, pentru perioada 2014-2020, bani pe care ii foloseste sa isi innoiasca flota de transport in comun, prin autobuze, troleibuze si tramvaie si sa realizeze...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate.Se…