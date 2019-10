Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Partidului Social Democrat din Alba reacționeaza la plecarea unor primari PNL din județ, intr-o excursie de studiu la Bruxelles. ”In contextul in care județul Alba și Romania sunt in Uniunea Europeana de ani buni, mesajul de campanie al lui Mircea Hava – „Ducem Alba in Europa” – era oarecum…

- Rovana Plumb, propunerea Romaniei la postul de comisar european pentru Transporturi, este nevoita sa clarifice diferentele dintre declaratiile de avere depuse in Romania si cele depuse la Uniunea Europeana (UE).

- In plin scandal al mașinilor diesel amenințate cu interdicția in marile orașe europene, pare ca si vanzarile au inregistrat o scadere, scrie observator.tv. Daca este sa ne uitam la Uniunea Europeana, comparativ cu prima jumatate a anului 2018, in aceeasi perioada din 2019 inmatricularile de…

- BRUXELLES. Gheorghe Falca a avut, marți, 10 septembrie, o prima intalnire la cel mai inalt nivel cu Excelența Sa Luminița Teodora Odobescu, Reprezentant Permanent al Romaniei la Uniunea Europeana. Discuțiile dintre cei doi s-au desfașurat in sala de conferințe a grupului Partidului Popular European…

- "Subiectul fortei de munca a fost pe agenda Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniuni Europene. Un subiect la care tin foarte mult, dar cu greu cei de la nivel european au acceptat un astfel de subiect pe agenda... In prealabil, am dorit sa o facem in intalnire comuna a ministrilor Muncii din cele…

- In perioada 26 iulie 2019 – 4 august 2019, caravana #EUandME ajunge in toate regiunile istorice din Romania. Echipele Reprezentanței Comisiei Europene și Spațiului Public European vor discuta cu tinerii despre oportunitațile oferite de Uniunea Europeana, dar și despre valorile care definesc Europa.…

- Apartenenta la UE a dezvoltat bunastarea în fiecare stat membru; piata comuna si dezvoltarea regionala a UE duc la diminuarea inegalitatilor dintre statele membre; în cadrul unora dintre statele membre conditiile de viata au ajuns în ultima perioada în deriva, se arata într-o…