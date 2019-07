Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a intrat in dizgrația oficialilor saudiți dupa ce luna trecuta a fugit de la echipa din cauza ca nu-și primise salariile restante. Presa araba scrie ca internationalul roman ar urma sa se intoarca in Cehia, dar nu la fostul club, Sparta Praga, ci la rivala Slavia Praga. Nicolae…

- Antrenorul Jindrich Trpisovsky confirma ca il urmareste pe mijlocasul roman: "Daca vrem sa ne batem cu Ajax sau cu Celtic pentru grupele Ligii, avem nevoie la Slavia de talentul si calitatile sale". Dat afara de Al Ahli, Nicusor Stanciu ar fi primit cu bratele deschise inapoi la Praga, insa nu la Sparta,…

- Nicolae Stanciu a facut ieri cununia religioasa și nunta la Alba Iulia. Mijlocașul naționalei și Andreea Beldean facusera cununia civila inca din 1 iunie 2018. Nicolae Stanciu și Andreea Beldean sunt impreuna din 2012. Ei și-au oficializat relația și in biserica, slujba avand loc la Catedrala Incoronarii…

- Alexandru Baluta (25 de ani) se poate desparti de Slavia Praga in aceasta vara. Mijlocasul este urmarit de cateva echipe, iar trei dintre ele ar fi trimis gruparii din Cehia oferte concrete. Potrivit ProSport, doua cluburi din MLS vor sa il transfere, iar un club din La Liga este gata sa il imprumute…

- Fotbalistul roman Alexandru Baluta a marcat golul victoriei pentru Slavia Praga, in derby-ul castigat cu scorul de 2-1 in fata echipei Sparta Praga, duminica, in etapa a 35-a, ultima, a campionatului Cehiei.

- Situația lui Nicolae Stanciu de la gruparea Al Ahli a avut ecou. Mijlocașul roman a parasit cantonamentul echipei din Arabia Saudita la inceputul saptamanii trecute, dupa ce nu a primit niciun salariu din luna decembrie 2018, potrivit mediafax.Citește și: Mircea Badea șterge pe jos cu Viorica…

- Alexandru Baluța (25 de ani) este dorit inapoi de CSU Craiova. Jucatorul recunoaște ca oltenii au inceput deja negocierile cu Slavia Praga, campioana Cehiei pentru a-l readuce. Internaționalul roman cedat pentru 2,65 milioane de euro la Slavia a adunat in acest sezon 31 de partide la Slavia (doar 1.380…

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit ca internaționalul roman Nicolae Stanciu a parasit clubul Al Ahli din cauza faptului ca nu a fost platit de patru, de cand a semnat cu gruparea saudita! Mijlocașul in varsta de 26 de ani, transferat pe 28 ianuarie de la Sparta Praga, Cehia, a parasit clubul din Jeddah…