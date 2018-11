Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 22 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM KANAL D. Joi seara, la Exatlon, va avea loc o noua confruntare intre Razboinici și Faimoși. EXATLON ROMANIA 22 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM KANAL D. Lupta crancena intre Razboinici și Faimoși, joi, in meciul pentru…

- EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Cel mai important joc al competiției, jocul pentru eliminare, va avea loc astazi in Republica Dominicana. EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Meciul…

- Se ascut sabiile in competitia Exatlon. Un conflict puternic a izbucnit in urma cu cateva saptamani dupa ce Razboinicii au pierdut un important duel in fața Faimoșilor. Acestia din urma au avut parte de o surpriza neplacuta! Adversarii lor au lasat in baraca o broasca moarta spanzurata de ușa de la…

- Conflictele dintre Faimoși și Razboinici par sa nu se mai sfarșeasca. Insa unul dintre ele a fost extrem de amplu și a starnit multe controverse in randul concurenților, dar și a fanilor EXATLON. Recent, dupa ce Razboinicii au pierdut un duel in fața Faimoșilor, totodata a izbucnit și un conflict de…

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…

- Lili Sandu a rezistat patru saptamani in Republica Dominicana, unde a fost concurenta la „Exatlon” in echipa Faimoșilor. Vedeta a revenit in țara cu cateva kilograme in minus, dar și cu o accidentare la umar, pentru care va trebui sa faca recuperare. Lili Sandu și-a depașit limitele la „Exatlon”, unde…

- Faimoșii au caștigat aseara meciul pentru imunitate in fața eliminarilor, cu scorul de 10 la 7, punctul decisiv fiind adjudecat de luptatorul de Kempo, Mirel Dragan. Astfel, Razboinicii s-au vazut in postura de a-și trimite doi dintre coechipieri pe traseu, la duel: Diana Sentes, propusa automat, in…

- Exatlon, 20 septembrie. Razboinicii și Faimoșii au inceput sa se cunoasca mai bine și sa-și dea seama de calitațile și defectele fiecarui concurent. Ambele tabere iși doresc cu ardoare medalia la ei in echipa. Faimoșii și-au propus sa fie relaxați și sa nu se forțeze prea tare. Iulian Pitea de la Razboinicii…