- In perioada 4 – 7 iulie, Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza atelierul Secretele broderiei. Sa va-ntoarca gindul la casa bunei și la minunațiile ce ieșeau din mainile sale... Read More...

- EVENIMENT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC CU IMPACT: Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 26-28 iunie 2019 un laborator temporar de conservare a mumiei egiptene de la Muzeul de Etnografie Universala ,,Franz Binder”. Read More...

- Avand ca patrimoniu una dintre primele expoziții organizate pe teritoriul actual al Romaniei, expoziție organizata de catre Asociațiunea ASTRA la 1905 și dedicata iei din Transilvania, Biblioteca ASTRA Sibiu participa in acest an la celebrarea Zilei Internaționale a Iei. Read More...

- Reputata Biblioteca Județeana ASTRA Sibiu pune la dispoziția publicului o impresionanta arhiva de documente disponibile in spațiul dedicat Bibliotecii digitale, accesibila pe site-ul acesteia. Read More...

- In perioada 14-23.06.2019 a.c., in zonele: pietonala N. Balcescu, Piața Mare, Piața Mica, Piața Habermann, Parcul Cetații, Muzeul in Aer Liber Astra din Padurea Dumbrava Sibiului, Piața Teatrului, orașul Saliște, efective din cadrul Jandarmeriei Sibiu, cu sprijinul Gruparii de Jandarmi Mobile „Burebista”…

- ???? Concertele din cadrul FITS au fost mereu o alta cale de a transmite puțin din spiritul festivalului care continua sa vibreze pe ritmul spectatorilor și in armonie cu peisajul generos al cladirilor din Piața Mare din Sibiu. Read More...

- Iși crește inima sa știi, sa vezi și sa traiești o zi unica aici, acasa, in Sibiul minunat! Europa Rurala inseamna peste 100 de meșteri tradiționali din toata țara, implicați in 40 de ateliere interactive diferite! Toate vor fi amenajate in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului pentru a marca Ziua…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a inregistrat in perioada 1-5 mai 2019 un onorant numar de... 9.378 de vizitatori. Read More...