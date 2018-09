Stiri pe aceeasi tema

- Mii de craioveni se vor inarma cu pungi si manusi in lupta impotriva gunoaielor, pe data de 15 septembrie, in cadrul celui mai mare proiect de implicare sociala „Let’s Do It, Romania!“. „Let’s Do It, Romania!“ este cel mai mare ...

- Partidul Comunist din China a declanșat o lupta impotriva jocurilor video. Autoritațile de la Beijing au decis sa limiteze numarul de jocuri online, timpul de joc, dar și sa impuna o limita de varsta.

- Provincia canadiana Columbia Britanica, confruntata cu numeroase incendii de mai multe saptamani, a decretat miercuri stare de urgenta pentru a putea lupta mai bine impotriva a peste 500 de incendii, relateaza AFP. Starea de urgenta, in vigoare pentru o perioada de 14 zile si care poate fi reinnoita,…

- Lira turca, in agonie de cateva zile! A inregistrat vineri o scadere abrupta a valorii sale, accelerata de anunțul american privind o creștere accentuata a taxelor de import și a declarațiilor acerbe ale președintelui Erdogan denunțand un „razboi economic” .

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a vorbit marti despre scrisoarea tranmisa de doi senatori americani Guvernului Romaniei, in care isi exprimau ingrijorarea cu privire la anumite masuri luate in sistemul judiciar si in care indemnau Executivul „sa nu faca pasi inapoi” in lupta impotriva coruptiei.…

- Institutul National de Sanatate Publica a facut o analiza pentru a vedea in ce punct se situeaza Romania in ceea ce priveste rata de vaccinare, transmite Digi24.ro. E vorba de o cercetare ce a inclus aproape 15.000 de copii nascuti in iulie 2016. Datele arata ca 20 dintre ei nu au primit nici macar…

- Liviu Teodorescu iși doneaza ziua de naștere, pe 12 iulie. Artistul va susține cu aceasta ocazie, un concert unplugged, intr-un club din Capitala. Astfel, cadourile lui se vor transforma in donatii pentru copiii care sufera de cancer. La eveniment va exista o urna de la Hospice Casa Sperantei. Liviu…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Ciolos, a declarat, luni, la Galati, ca Laura Codruta Kovesi a facut lucruri minunate pentru ca lupta impotriva coruptiei din Romania sa fie consolidata, adaugand ca ceea ce se intampla in prezent sunt ”ultimele zvacniri ale…