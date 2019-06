Europol: Peste 30 de suspecţi arestaţi într-o operaţiune la nivel european In urma raidurilor intreprinse, au fost confiscate in jur de 4,7 milioane de produse contrafacute, printre care medicamente, telefoane, parfumuri si cosmetice. Totodata, au fost inchise 16.400 de conturi de social media si 3.300 de site-uri care puneau in vanzare produse contrafacute. Autoritatile avertizeaza ca astfel de produse vandute pe internet pot fi 'extrem de periculoase' pentru cumparatori, dat fiind ca nu respecta normele UE de protectie a consumatorului. Activitatile infractionale legate de contrafacere sunt desfasurate de 'retele ale crimei organizate din ce in ce mai profesioniste',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

