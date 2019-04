Europarlamentarul Emilian Pavel: Să renunțe Finlanda în favoarea României! Emilian Pavel (PSD) cere Finlandei sa renunțe la președintia rotativa care ar trebui sa inceapa pe 1 iulie in favoarea Romaniei. VEZI ȘI: Cat caștiga Putin comparativ cu Iohannis „Cand ma uit la rezultatul alegerilor din Finlanda, incerc sa imi imaginez cum ar fi aratat Presedintia Consiliului UE azi, daca ar fi preluat-o ei la 1 ianuarie! Evident acea propunere se dovedeste astazi ca fiind nu doar ridicola, dar evident pur politica! Ce imi doresc? Imi doresc sa continuam noi, Romania, inca 6 luni! Am demonstrat ca suntem capabili sa ducem aceasta responsabilitate!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

