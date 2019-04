Stiri pe aceeasi tema

- PNL a vrut sa organizeze, sambata, la Alexandria, in Teleorman, un miting pentru alegerile europarlamentare, insa nu au primit aprobare. Astfel, discursurile au fost tinute intr-un spatiu privat, iar ulterior, liberalii au plecat in mars, pe strazile din oras. "Marșaluim pe strazile Alexandriei, unde…

- ”Aduceți-va aminte ce a facut... nici nu-i știu bine numele. Cum o cheama pe europarlamentarul care a vrut sa fure la vot in PE? Grapini! Grapini! Grapini a vrut sa fure la vot in vazut intregii Europe, va dați seama de ce sunt aștia capabili in fiecare secție de votare? Cu ochii pe ei și cu parul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, ca in cazul in care liderii PSD modifica legea prin OUG pentru a fi secții diferite de votare pentru europarlamentare și referendum pot fi sancționați penal.Ludovic Orban face referire la Legea 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. In acest context, Ludovic Orban le-a prezentat liberalilor reuniti la Biroul Executiv, rezultatele unui nou sondaj comandat de conducerea partidului. Potrivit sondajului…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are consultari periodice cu președintele Klaus Iohannis și ca e ”convins ca acesta privește cu ochi buni” candidatura lui Rareș Bogdan din partea PNL la alegerile pentru Parlamentul European.„Am consultari perioadice cu domnul președinte pe teme…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei…

- Ludovic Orban a declarat ca nu va candida la alegerile europarlamentare, desi Consiliul National al partidului a decis sa-i ofere prima pozitie pe lista."Presedintele partidului nu pleaca de pe campul de lupta. Sunt candidat la functia de prim-ministru si partidul nu poate fi condus de…