#europarlamentare2019 Norica Nicolai: Aceste alegeri europarlamentare vor decide viitorul Europei Cluj-NEuroparlamentarul ALDE Norica Nicolai, a declarat, sambata, ca dezbaterea electorala premergatoare alegerilor din 26 mai s-a concentrat pe disputele politice interne, desi acest scrutin "va decide viitorul Europei". "E o campanie in care s-a vorbit foarte putin despre Europa, despre UE. Dezbaterea s-a cantonat in planul disputelor politice interne in special. ALDE a ales sa nu se implice in aceasta campanie in disputele interne si eu cel putin am facut o campanie care sa promoveze teme europene, pentru ca, din pacate, aceste alegeri au semnificatie deosebita in opinia mea in context european,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

