Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a evocat miercuri, la Varsovia, experienta sa de victima a unui preot pedofil si a indemnat Biserica Catolica ''sa nu lase nepedepsite'' acest gen de infractiuni, informeaza AFP. "In primul rand, dupa cum am spus-o…

- "Eu ii doresc lui Frans Timmermans sa nu ajunga presedintele CE, asa cum ii doresc si lui Manfred Weber sa nu ajunga. Si o sa ma intrebati, atunci cine? Nu stiu, dar formula aceasta de spitzenkandidat ar fi trebuit sa fie legata de listele transfrontaliere, sa ai liste comune din mai multe tari.…

- Presedintele PSD raspunde la amenintarea cu excluderea din Partidul Socialistilor Europeni, lansata de Frans Timmermans, candidatul PES pentru presedintia Comisiei Europene."Ar fi bine domnul Timmermans sa se ocupe de cota partidului pe care il reprezinta in Olanda. Ar fi mai interesant. Asa…

- Coaliția de guvernare de centru-dreapta din Olanda, condusa de premierul Mark Rutte, ar putea pierde majoritatea in Senat dupa alegerile regionale de miercuri, in timp ce formațiunea populista și eurosceptica Forumul pentru Democrație (FVD) este in ascensiune, potrivit rezultatelor parțiale.Citește…

- Partidul olandez de extrema dreapta eurosceptic Forumul pentru Democratie (FvD), care in urma rezultatului obtinut la scrutinul provincial de miercuri a devenit a doua forta politica in Senat, unde astfel actuala coalitie guvernamentala nu mai are majoritate, a manifestat o deschidere fata de aceasta…

- Coalitia lui Rutte trebuie sa se indrepte spre alte formatiuni politice pentru a primi sprijin si majoritate pentru a-si impune legile. La randul sau, Forumul pentru Democratie (FvD) cauta alte partide pentru a-si asigura promovarea legilor, dupa ce formatiunea populista, de dreapta, a lui…

- Coaliția de guvernare din Olanda va pierde majoritatea din Senat dupa ce un partid populist a avut rezultate remarcabile la alegerile locale, informeaza BBC. Sondajele de opinie arata ca partidul anti-imigrație Forumul pentru Democrație va deveni al doilea partid din Senat. Sondajul…

- Lideri social-democrati din Uniunea Europeana, reuniti sambata la Madrid in cadrul Congresului Partidului Socialistilor Europeni (PES), si-au exprimat sambata increderea in perspectivele lor la alegerile europarlamentare din luna mai, relateaza dpa. "Vrem o Europa libera, echitabila si durabila", a…