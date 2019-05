Europarlamentare 2019. Marine Le Pen merge la Bruxelles pentru constituirea unui 'supergrup' suveranist 'Nu ma duc maine, ma duc astazi si nu ma duc sa ma afisez, ci pentru a lucra. Suntem in mod evident pe cale de a constitui 'supergrupul' de care v-am anuntat si care deja, la momentul la care vorbesc, este format din 77 deputati', a declarat lidera RN. 'Speram desigur, la finalul negocierilor, sa putem creste considerabil acest numar', a continuat deputata, a carei lista electorala a castigat scrutinul european duminica in Franta, devansand cu 0,9% lista presedintelui Emmanuel Macron. Finalista din alegerile prezidentiale din 2017 se va afla la Bruxelles in acelasi timp cu seful statului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

