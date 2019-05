Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE la nivel national si presedinte al Senatului Romaniei, a facut astazi o vizita in judetul Arges. Dupa ce a ajuns in comuna Oarja, Calin Popescu Tariceanu a intrat in dialog cu membrii partidului si cetatenii din Pitesti. Apoi, insotit de Simona Bratulescu,…

- Rovana Plumb, cea care conduce lista candidaților la europarlamentare din partea PSD, este invitata Adrianei Nedelea in studiolul din Redacția Libertatea și va raspunde la intrebarile jurnalistei. „Romania are nevoie de oameni care isi iubesc tara si se lupta pentru romani, nu de cozi de topor, care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai nu poate produce ''o turbulenta atat de mare incat sa rastoarne actuala majoritate''. "Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, fara indoiala, constituite un barometru,…

- Masura este impusa de Parlamentul european, astfel ca cei care produc, de exemplu, lapte de soia sau chiftele vegetale vor trebui sa gaseasca alte nume pentru aceste produse. O serie de schimbari importante vor avea loc in cazul produselor vegetariene de pe rafturile magazinelor din Romania, in urma…

- ''Cel mai bun scor posibil pe care il poate realiza PNL. Ne luptam sa batem PSD. Hai sa va spun sincer. In alegerile pentru Parlamentul European, depinde foarte mare de mobilizarea participanților. Daca dintre votanți se mobilieaza la vot 30%, iar la vot pentru un alt partid se mobilieaza un numar…

- Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor, in prezentvicepreședinte și coordonator al Consiliului de StrategiiGuvernamentale din PRO Romania, a fost prezenta ieri, 14 martie, la sediul din Pitești al filialei județene. In prezența liderului PRO Romania Argeș, Bogdan Ivan, și a echipei coordonatoare a organizației, vicepreședintele partiduluia vorbit despre alegerile europarlamentare și despre deciziileluate in ultima perioada de Guvernul PSD-ALDE. …

- Marian-Jean Marinescu este vicepreședinte al Grupului PPE din anul 2007 și europarlamentarul roman cu cel mai mare numar de dosare legislative. Activitatea sa in Parlamentul European a adus Romaniei urmatoarele beneficii: accesul la aproximativ 1 miliard de euro pentru proiecte de infrastructura…

- Vineri, 22 februarie, fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost prezent la Pitesti. In Aula Universitatii “Constantin Brancoveanu”, Basescu, actual senator al PMP, s-a intalnit cu peste 500 de membri ai filialei PMP Arges. Printre simpatizantii si sustinatorii lui Traian Basescu s-a numarat…