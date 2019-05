Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile partidelor pentru rezultatele alegerilor europarlamentare, la ora 15.00, arata o situatie neplacuta pentru actuala coalitie de guvernare. PSD a scazut sub 30%, in vreme ce ALDE se mentine cu putin peste pragul electoral.Surpriza o reprezinta USR, care a urcat la 24%, depasind PNL.…

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetațeni pana la ora publicarii acestei știri este urmatorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacau – 112.269 Dolj –…

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor cu prezența la vot crescuta pana la ora 10.50 se prezinta in felul urmator: Teleorman – 13,05% Dimbovița – 12,42% Ilfov – 12,41% Constanța – 12,03% Giurgiu – 11,89% Olt – 11,72% Mehedinți – 11,86% The post EUROPARLAMENTARE 2019. Topul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a votat duminica dimineata, alaturi de sotia sa Maria, la sectia de votare de la Liceul Jean Monnet, spunand ca aceste alegeri ar putea reprezenta un nou inceput pentru Uniunea Europeana. „Un scrutin extrem de important atat prin situatia in care se afla UE, trebuie…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 07.00 si se vor inchide la ora 21.00. 18,9 milioane de alegatori sunt asteptati la vot, pe teritoriul tarii fiind organizate 18. 730 de sectii de votare. Calin Popescu Tariceanu: Romania sa faca parte din grupul celor care iau decizii, sa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea propune romanilor…

- Partidul Social Democrat a depus lista candidaților pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai 2019. Codrin Ștefanescu a facut primele declarații dupa ieșirea de la Biroul Electoral Central. „Am depus 1. 330. 995 de semnaturi. In doar o saptamana, atat ne-am alocat pentru strangerea…