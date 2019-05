Europarlamentare 2019. Cum va vota Marea Britanie. Sondaj

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Partidul Conservator al premierului Theresa May a cazut pe locul al patrulea intr-un sondaj privind intentiile de vot pentru alegerile europene, cu mult in urma noului partid Brexit al lui Nigel Farage, care se bucura de mai mult sprijin decat cele doua partide traditional cele mai mari din Marea Britanie…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Conform sondajului, 27% dintre britanicii intervievati ar sustine Partidul Brexit, 22% Partidul Laburist si 15% Partidul Conservator.Urmeaza in continuare, in ierarhia preferintei electoratului, Partidul Verde cu 10%, Democratii Liberali cu 9% si Partidul Independentei din Regatul Unit…

- Nou partid Brexit, recent infiintat de politicianul eurosceptic Nigel Farage, pare pregatit pentru victorie in cazul in care Marea Britanie va participa la alegerile europarlamentare din mai, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Yougov, transmite dpa potrivit Agerpres. Conform sondajului,…

- Nou partid Brexit, recent infiintat de politicianul eurosceptic Nigel Farage, pare pregatit pentru victorie in cazul in care Marea Britanie va participa la alegerile europarlamentare din mai, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Yougov, transmite dpa. Conform sondajului, 27% dintre…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…