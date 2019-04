Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis va iesi la Administratia Prezidentiala si va sustine o conferinta de presa, incepand cu ora 14:00. Sunt mai multe subiecte pe care le-ar putea aborda presdintele, in conditiile in care in Parlamentul European s-a vorbit de statul de drept in Romania, despre faptul ca ar trebui…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, dupa protestul #sieu de la nivel national, ca Guvernul nu a trimis o solicitare de finantare pentru studiul de fezabilitate al Autostrazii Moldova, desi cererea poate fi aprobata. "Vreau sa va amintesc ca eu am atras semnale de alarma asupra…

- Trei asociatii de magistrati anunta ca vor continua protestele pana cand Guvernul va suspenda mai multe prevederi din legile criticate de organismele internationale (MCV, Comisia de la Venetia, GRECO) si vor fi abrogate ordonantele prin care au fost operationalizate Sectia de investigare a magistratilor…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti, la Bruxelles, in Parlamentul European, la audierile pentru sefia Parchetului European, ca in activitatea sa si a colegilor sai la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ”am anchetat membri din diferite partide politice, nu am anchetat numai membri dintr-un anumit…

- ''Cand am ajuns in Parlamentul European, m-am dus la liderul meu de grup din acel moment și i-am spus ca imi doresc sa creez acest intergrup pentru Dezvoltarea Turismului European. Gianni Pittella a fost liderul nostru de grup pana acum cateva luni. Fiind italian, a fost foarte incantat de aceasta…

- Elena Udrea reactioneaza la punerea sub urmarire penala a Laurei Codruta Kovesi. Din Costa Rica, fostul ministru al Dezvoltarii se simte plagiata de Kovesi, prin reactia de miercuri seara a fostei sefei a DNA, si ii ureaza "Bun venit in clubul penalilor!"."Sunt in Costa Rica, astept procedura…

- Activitațile de pescuit de specii demersale in vestul Marii Mediterane: acord provizoriu privind un nou plan multianual In curand, in vestul Marii Mediterane vor exista noi instrumente pentru abordarea pescuitului excesiv și pentru asigurarea sustenabilitații unei activitați de pescuit vitale și importante…

- Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a prezentat astazi, 21 ianuarie 2019, la Bruxelles, prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniul managementului apelor in cadrul Comisiei pentru Mediu, sanatate publica și siguranța alimentara din Parlamentul European. In alocuțiunea…