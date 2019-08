Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a transmis Comisiei Europene ca datele privind productia record de porumb obtinuta de Romania sunt reale, ministrul Agriculturii invitandu-i pe cei care se indoiesc de acest lucru sa vina la recoltat.

- 2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura Foto: captura youtube.com Productiile de porumb obtinute de România în anii 2017 si 2018 sunt reale, iar acest lucru a fost transmis în aceasta saptamâna în raspunsul formulat Comisiei Europene, a declarat…

- Comisia Europeana i-a cerut, intr-o scrisoare, lui Petre Daea, sa corecteze cifrele raportate la producția de porumb pentru anii 2017 și 2018, existand suspiciuni ca acestea au fost umflate pentru a da bine in statisticile guvernarii PSD. Contactat de Digi24.ro, Petre Daea recunoaște existența scrisorii…

- Copresedintele grupului Verzilor din Parlamentul European, Philippe Lamberts, i-a transmis, marti, Vioricai Dancila, ca guvernul pe care il conduce nu se ridica la inaltimea Europei. El a afirmat ca Romania merita „ceva mai bun”.

- Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru exceptional…

- Gazda a Reuniunii Informale a miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre Ultima reuniune majora a Consiliului AGRIFISH din sezonul președinției romane a Consiliului European a reunit la București, pentru doua zile cele mai importante personaje din domeniu - oficiali ai Comisiei, miniștri,…