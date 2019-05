Europa, în pragul unui nou scandal Dieselgate. Două modele Renault ridică suspiciuni Actiunile constructorului auto francez Renault au scazut luni, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora sistemele anti-poluare ale unor modele diesel nu au functionat in anumite conditii, transmite Bloomberg. Potrivit unui raport publicat pe pagina de Internet a cotidianului Le Monde, o investigaţie demarată de experţi de la Universitatea din Burgundia a descoperit că sistemele anti-poluare ale modelelor Captur şi Clio IV, care erau destinate să filtreze emisiile poluante, nu au intrat în funcţiune la mai multe viteze şi temperaturi. Imediat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile constructorului auto francez Renault SA au scazut luni dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora sistemele anti-poluare ale unor modele diesel nu au functionat in anumite conditii, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Citește și: Reincepe conflictul armat turco-cipriot?…

- Cu ocazia Salonului Auto de la Paris din toamna anului trecut, Renault a dezvaluit conceptul K-ZE pentru un SUV electric de oraș. La șase luni distanța, constructorul francez a prezentat acum la Salonul Auto de la Shanghai versiunea de serie a conceptului, care pastreaza numele Renault K-ZE. Chiar daca…

- Renault îsi propune sa reînceapa discutiile cu Nissan în urmatoarele 12 luni, ca un prim-pas în crearea unui conglomerat auto major. Planul lor include si o oferta de achizitie pentru Fiat Chrysler, potrivit unui raport Financial Times, citat de Bloomberg. crearea noii aliante,…

- Opel va reintra anul acesta pe piata din Rusia cu trei noi modele: crossover-ul Grandland X, care va fi importat din Germania, si doua modele care vor fi produse local, la fabrica grupului PSA, transmit AFP, Automotive News si Reuters, potrivit Agerpres. Decizia PSA, care vinde de asemenea masini…

- Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat luna trecuta la 41.716 de unitati, in crestere fata de februarie…

- In prima luna a acestui an, romanii au cumparat 322 de autoturisme ecologice (electrice, hibride si plug-in), in crestere cu 66,8% fata de aceeasi perioada din anul 2018, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres. Statistica de specialitate…

- Grupul auto francez Renault si-a atins obiectivele pe 2018 cu privire la cifra de afaceri si marja operationala, in pofida situatiei dificile de pe pietele internationale si a scaderii contributiei Nissan la profitul sau net, informeaza Reuters. Proprietarul Dacia a raportat joi o cifra de…

- Lexus, marca de mașini de lux a gigantului japonez Toyota, este pentru al optulea an cel mai fiabil brand auto, in vreme ce Fiat a coborit pe ultima poziție, potrivit unui clasament realizat de catre compania de consultanța J.D. Power, citat de Reuters. Aceasta din urma calculeaza numarul de probleme…