Euronews: Socialiştii europeni au nevoie de o "revenire" Cu alegerile europene la orizont, Euronews continua cu prezentarea marilor familii politice. De data aceasta, vorbim despre socialisti, despre ce au facut, dar si despre criza prin care trec. În prezent, ei guverneaza doar în sapte tari ale Uniunii Europene, iar sondajele indica faptul ca ar putea pierde din influenta în Parlamentul European, potrivit Euronews, citat de Rador.



Fara reprezentare în institutii



Socialistii constituie al doilea cel mai important grup din Parlamentul European, însa se remarca prin absenta lor în pozitiile de responsabilitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

